Криштиану Роналду Испаниянын «Альмерия» футбол клубун сатып алдыбы?

Беш жолку «Алтын топ» сыйлыгынын ээси Криштиану Роналду Испания чемпионатынын экинчи дивизионунда ойногон испан клубу «Альмериядан» 25% үлүшүн сатып алды. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыкты.

Роналду көптөн бери футбол талаадан тышкары спорттун өнүгүүсүнө салым кошкусу келгенин билдирди. «Альмерия — бекем пайдубалы жана өсүү үчүн ачык потенциалы бар испан клубу. Мен клубдун өнүгүүсүнүн кийинки этабын колдоо үчүн жетекчилик менен иштешүүнү чыдамсыздык менен күтөм», — деди португалиялык.

Испан клубу алты жылдан ашык убакыттан бери Сауд Арабиясынан келген инвесторлор тарабынан көзөмөлдөнүп келет. «Альмериянын» азыркы президенти Мохамед Аль-Херейжи клубду 2025-жылы сатып алган.

«Роналду футболдогу эң мыкты. Ал Испания лигаларын жакшы билет жана долбоордун потенциалын — биринчи команданы да, жаштар академиясын да жакшы түшүнөт», — деди Аль-Херейжи.

Роналдуга байланыштуу келишимдин суммасы ачыкталган жок. Бирок, Аль-Херейжинин клубду сатып алуусу 100 миллион еврого бааланган.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды
«Альмерия» 1989-жылы негизделген. Бул сезондо 27 беттештен кийин клуб Сегунда Лигасынын турнирдик таблицасында 48 упай менен үчүнчү орунда турат жана Ла Лигага чыгуу үчүн плей-офф зонасында турат. Альмерия акыркы жолу жогорку дивизиондо 2023/24 сезонунда ойногон.

«Альмерия» келишими Роналдунун инвестициялык портфелин кеңейтип, анын дүйнөдөгү эң бай спортчулардын бири катары статусун бекемдеди. Bloomberg маалыматы боюнча, португалиялык 2025-жылы миллиардер болгон биринчи футболчу болот, анын болжолдуу байлыгы 1,4 миллиард долларды түзөт.
