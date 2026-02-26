11:18
Кыргызча

Чемпиондор Лигасы: 1/8 финалынын жуптары аныкталды

2025/2026-жылкы УЕФА Чемпиондор Лигасынын плей-офф беттештери аяктап, Европадагы эң маанилүү мелдештин 1/8 финалынын катышуучулары аныкталды.

Чемпиондор Лигасы. 1/8 финалдын катышуучулары:

  • ПСЖ — Барселона/Челси;
  • Галатасарай — Ливерпуль/Тоттенхэм;
  • Реал Мадрид — Спортинг/Манчестер Сити;
  • Аталанта — Арсенал/Бавария;
  • Ньюкасл Юнайтед — Челси/Барселона;
  • Атлетико Мадрид — Тоттенхэм/Ливерпуль;
  • Бодо-Глимт — Манчестер Сити/Спортинг;
  • Байер — Бавария/Арсенал.

Чемпиондор Лигасынын 1/8 финалынын беттештеринин чүчүкулактары эртең, 27-февралда өтөт. Азем Бишкек убактысы боюнча саат 11:00дө башталат.

Эске сала кетсек, Чемпиондор Лигасынын учурдагы сезонунун 1/8 финалдык беттештери 2026-жылдын 10-11-мартында жана 17-18-мартында өтөт. Финал Будапешттеги «Пушкаш Аренасында» өтөт. Мелдештин чечүүчү беттеши 2026-жылдын 30-майында өтөт.
