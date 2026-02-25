Бүгүн Албанияда эл аралык рейтингдик мелдеш башталат. Кыргыз балбандар тизмеси

Кыргыз Республикасынын спорттук күрөш боюнча улуттук курама командасы 2026-жылдагы Бириккен дүйнөлүк күрөш уюмунун (UWW) экинчи рейтингдик турнири — Muhamet Malo мелдешине катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди.
Маалыматка ылайык, турнир 25-февралдан 1-мартка чейин Албаниянын борбору Тирана шаарында өтөт.
Кыргызстандык балбандар мелдеште күрөштүн үч түрү боюнча күч сынашат: эркин күрөш, грек-рим күрөшү жана кыз-келиндер күрөшү.
65 кг — Гульнура Таштанбекова
68 кг — Мээрим Жуманазарова
72 кг — Нурзат Нуртаева
76 кг — Айпери Медет кызы
Эркин күрөш:
57 кг — Абдымалик Карачов
61 кг — Бекзат Алмаз уулу
65 кг — Билал Шарип уулу, Осконбай Абдисаматов
70 кг — Эрназар Акматалиев, Рустамжан Кахаров, Залкарбек Табалдиев
74 кг — Орозобек Токтомамбетов, Адилет Акылбеков
79 кг — Адилет Маратбаев
92 кг — Яков Чаплин
55 кг — Улан Муратбек уулу
60 кг — Курманбек Жапаров
63 кг — Афтандил Таалайбек уулу
67 кг — Баяман Каримов
72 кг — Амантур Исмаилов, Раззак Бейшекеев
77 кг — Илгиз Каныбеков
82 кг — Ырыскелди Максатбек уулу
87 кг — Асан Жанышов, Азат Салидинов