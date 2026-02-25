Былтыр кыргыз спортчулары 840тан ашык медаль жеңип алды

2025-жылы кыргыз спортчулары ар кандай дүйнөлүк жана азиялык мелдештерде 846 медаль жеңип алды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги билдирди.
Маалыматка ылайык, бул медалдардын 267си алтын болгон.
«Андан тышкары, Кыргызстандын медалдарынын саны 234 күмүш жана 345 коло медалга чейин көбөйдү. Өткөн жылы өлкөнүн курама командалары 230 эл аралык мелдешке катышкан», — деп айтылат билдирүүдө.
2025-жыл кыргыз спорту үчүн бай жана көп кырдуу жыл болду. Ал дүйнөлүк жана Азия чемпионаттарындагы жаркын жеңиштер, тарыхый ачылыштар, эмоционалдык кайтып келүүлөр, ири аренадагы дебюттар жана спорттон ашып өтүп, өлкөнүн символуна айланган окуялардын баарын камтыды.
Кыргызстан күрөш жана UFCден баштап бий спортуна, параспортко жана бийик тоолуу альпинизмге чейинки ар кандай дисциплиналарда өзүн ишенимдүү түрдө көрсөттү.