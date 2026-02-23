Пайдалуу кеңеш: Кой этин кантип тандоо керек?

Жаңы союлган койдун этин анын жыты жана түсүнөн аныктоого болот. Бул тууралуу диетолог Ольга Лушникова NEWS.ru сайтына жазып чыкты.
Анын айтымында, эттин сапатын анын түсү менен да баалоого болот.
«Кой этин сатып алууда бир катар нерселерди эске алуу керек. Биринчиден, эт кочкул кызыл түстө, кара тактарсыз болушу керек. Боз же жашыл түстөрдөн алыс болуу керек, анткени алар бузулганын билдириши мүмкүн. Жаңы союлган койдун күчтүү жыты болбошу керек. Анын жыты, адатта, жагымдуу жана бир аз таттуу болот. Анын майы ак же бир аз каймак түстө болушу керек, анткени сары же боз шектүү сапат эскилиги жөнүндө айтып турат», — деп бөлүштү Лушникова.
Ал жаңы союлган кой этинин ар дайым катуу болорун баса белгиледи. Басылганда, оюк тез кайтып келет, ал эми жумшак, жабышкак жана былжырлуу эт эскертүүчү белги болушу керек. Диетологдун айтымында, эгерде сизде азыктын сапатына күмөн санасаңыз, анын келишинин, сапатын жана коопсуздугун тастыктаган документтерди сурашыңыз керек.