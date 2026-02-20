13:11
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Орозо кармоонун кандай кайталангыс пайдалары бар?

1) Ачка жүргөндө жүрөк бейпил, зээн курч абалда болуп, ал эми ток жүргөндө наадандык жана унутчаактык күч алат.

2) Ач жүргөндө жүрөк ийге келип жумшак болот да, дуба — ибадаттары ырахаттануу менен орундоого болот. Ал эми ток кезде жүрөк катуу болуп, ибадаттардан эч кандай ырахат алынбайт.

3) Ач жүргөн кезде жан дүйнө сергип, адам кичи пейил болсо, ал эми ток жүргөндө текеберлик, бой көтөрүүчүлүк, мактанчаактык сыяктуу жаман сапаттар күч алат.

4) Ач жүргөндө күнүмдүк нанына жетпеген кедей — кембагалдар, жарды — жалчылар жетим — жесирлер эске түшөт. Ток кезде булардын эч бири эске келбейт.

5) Ачка кезде кумарлануу, дүүлүгүү сыяктуу напсилик сезимдер дээрлик жоголот. Ал эми ток жүргөндө «нафсу аммара» — деген, адамды дайыма жамандыкка жетелеген напси күчкө толот.

6) Ач жүргөн кезде дене — мүчө чыйрак, сергек абалда болот. Ток кезде адамга уйку, ыкшоолук, жалкоолук сыяктуу сезимдер үстөмдүк кылат.

7) Ачка жүргөндө ибадаттарды аткаруу жеңил. Ал эми ток кезде жалкоолук күч алып, ибадаттарды аткаруу оор болот.

8) Аз — аздан тамактанып жүргөн кезде ден — соолук чын болсо, ашыкча тоюуп жүргөндө ден — соолук акырындык менен алсырап, ар кандай ооруларга чалдыгат.

9) Ачка жүргөндө адам өзүн жеңил сезсе, ток кезде ыкшоо тартып өзүн оор сезип калат.

10) Ач жүргөн кезде кайыр — садака берүү, кызмат кылуу абдан жеңил. Бул жакшылыктар кыямат күндүн болуп көрбөгөндөй мээ кайнаткан ысык аптабында салкын көлөкө алдында болууга себепкер болот. Ал эми ток жүргөндө сараңдык, ысырапчылык сыяктуу жат сапаттар күч алат. Бул сапаттар адамды чоң жоготууга учурата тургандыгы бышык.

Демек, ток жүрүү напсинин миң түркүн азгырык — каалоолорун жандандырса, ал эми ашыкча ачкалыктан алыс болуу менен бирге ач жүрүү адамдын ден — соолугун чындап, акылын тунук абалда сактайт.

Муфтият сайтынын «Рамазан артыкчылыгы» макаласынан кыскартылып алынды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362868/
Кароо: 100
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Орозонун сырлары
Пайдалуу кеңеш: Орозонун артыкчылыгы
Пайдалуу кеңеш: Гемоглобиндин деңгээли жогору болсо эмне кылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кара карагаттын өзгөчөлүгү эмнеде?
Пайдалуу кеңеш: Начар уйкунун күтүлбөгөн жагдайы айтылды
Пайдалуу кеңеш: Өмүрдү кантип оңой узартууга болот?
Пайдалуу кеңеш: Февраль айы башында кайсы өсүмдүктөрдү отургузуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кардиолог жүрөк үчүн кооптуу азыктарды аныктады
Пайдалуу кеңеш: Иммунитетти көтөрүүгө жардам берчү суусундуктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Чоңдордо эң көп кездешкен рак оорусу кайсы?
Эң көп окулган жаңылыктар
Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери
20-февраль, жума
13:05
Бишкекте Жукеев-Пудовкин көчөсүндө кара түтүн, кескин жыт: тургундар нааразы Бишкекте Жукеев-Пудовкин көчөсүндө кара түтүн, кескин ж...
12:40
Кыргызстанда 50 дарыгер-нефрологдор жетишпейт
12:18
Былтыр Кыргызстандагы курулуш аянтчаларында 19 жумушчу каза болгон
12:05
Пайдалуу кеңеш: Орозо кармоонун кандай кайталангыс пайдалары бар?
11:35
Кыргызстандын эмгек миграциясы боюнча квотасы 52 миңге чейин көбөйтүлдү