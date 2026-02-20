10:03
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Кыргызча

Орозо −2026: Дүйнөдө орозо кармоо убактысы 12ден 15 саатка чейин созулат

Рамазан айында дүйнө жүзү боюнча 2 миллиарддан ашык мусулмандардын орозо кармоо убактысы жайгашкан жерине жараша 12ден 15 саатка чейин созулат.

Түндүк жарым шарда жашаган мусулмандар үчүн быйылкы орозо кармоо мөөнөтү өткөн жылга караганда бир аз кыскараак болот жана 2031-жылга чейин акырындык менен кыскара берет. 2031-жылы эң кыска орозо кармоо мөөнөтү Түндүк жарым шарда, ал эми эң узакы Түштүк жарым шарда болот.

Быйылкы Рамазан айында кыш мезгилин башынан кечирип жаткан түндүк жарым шарда орозо кармоо убактысы болжол менен 12-13 саатты түзөт жана бул убакыт ай өткөн сайын акырындык менен көбөйөт.

 Чили, Жаңы Зеландия жана Түштүк Африка сыяктуу түштүк жарым шар өлкөлөрүндө орозо кармоо биринчи күнү 14-15 саатка чейин созулат, бирок андан кийин ай бою кыскарат деп күтүлүүдө.

Борбор шаарлардын жана Сауд Арабиясында жайгашкан Дүйнөлүк Ислам Лигасынын маалыматтарынын негизинде жүргүзүлгөн эсептөөлөргө ылайык, Рамазан айынын биринчи күнүндөгү орозо кармоо убактысы төмөнкүдөй эсептелет:

  • Түркияда 12 саат 23 мүнөт,
  • Сауд Арабиясында 12 саат 42 мүнөт,
  • АКШда 12 саат 25 мүнөт,
  • Улуу Британияда 12 саат 8 мүнөт,
  • Финляндияда 11 саат 53 мүнөт,
  • Пакистанда 12 саат 30 мүнөт,
  • Японияда 12 саат 27 мүнөт,
  • Испанияда 12 саат 23 мүнөт,
  • Индонезияда 13 саат 28 мүнөт,
  • Бразилияда 13 саат 47 мүнөт
  • Түштүк Африкада 14 саат 13 мүнөт.

Эсептөөлөргө ылайык, эң узак орозо кармоо мөөнөтү Исландиянын Рейкьявик шаарында жана Гренландиянын Нуук шаарында Рамазан айынын акыркы күнүндө 15 саат 3 мүнөт болот деп күтүлүүдө.

Жаңы Зеландиянын Крайстчерч шаарында Рамазан айынын башында эң узак орозо кармоо мөөнөтү 15 саат 22 мүнөт болгон, бул мөөнөт дээрлик 2 саатка кыскарып, 13 саат 46 мүнөткө жетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362805/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
12 мифов о Рамазане: разъяснения теолога Кадыра ажы Маликова
Пять причин, почему детям не рекомендуют держать пост орозо
Акыл, ыйман жана заман: Теолог Марс Ибраев менен ачык маек
Ыйык Орозо айы башталды: Азирети мифтий Абдулазиз кары Закировдун кайрылуусу
Орозо-2026: Бүгүндөн тарта ыйык Орозо айы башталды
Каких продуктов избегать во время поста орозо, рассказали медики
Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери
Эң көп окулган жаңылыктар
Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу Президенттик шайлоо качан өтөт? Конституциялык соттун жообу
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери
20-февраль, жума
09:48
Бишкектеги спорт колледждин директору Айбек Ташматов камалды Бишкектеги спорт колледждин директору Айбек Ташматов ка...
09:29
Бүгүнкү доллардын курсу
09:25
Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясынын директору дайындалды
09:00
Орозо −2026: Дүйнөдө орозо кармоо убактысы 12ден 15 саатка чейин созулат
08:00
Олимпиада −2026: Орусиялык спортчулар биринчи медалын жеңип алды
19-февраль, бейшемби
17:27
20-февралга карата аба ырайы
16:22
Бишкекте окуучулардын массалык мушташы: жаракат алгандар бар, иш козголду
16:06
Ош мэринин үчүнчү орун басары кызматтан кетти
15:49
ЖКдагы «Ала-Тоо» депутаттык тобун Таалайбек Масабиров жетектейт
14:07
Нурланбек Тургунбек уулу депутаттык мандатын тапшырууну жарыялады