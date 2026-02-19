Ыйык Орозо айы башталды: Азирети мифтий Абдулазиз кары Закировдун кайрылуусу

Бүгүн дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандар үчүн ыйык Орозо айы башталды. Кыргызстан мусулмандарынын Азирети мифтий Абдулазиз кары Закировдун мекендештерине Рамазан айынын башталышына байланыштуу куттуктоосу.
Мээримдүү жана ырайымдуу Жараткан Алла Тааланын ысымы менен...
Урматтуу мусулман бир туугандарым! Ардактуу кыргыз калкым! Сиздерди бүгүнкү жаңырган ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын! Жаңырган Рамазан эли-журтубузга, ислам үммөтүнө, дегеле адамзатка кайырлуу жана берекелүү болсун.
Орозо мусулманга дайыма Алла Тааланы эскертип, момундук жоопкерчиликти ойготот. Ал адам баласынын ички дүйнөсүн тазалап, жакшы кулк-мүнөз менен сыпаттантып, башкалар менен жакшы мамиледе болушун жана такыба болушун шарттайт. Орозо кармоо менен мусулман көздөрүн арам нерселерди кароодон, кулактарын арам болгон нерселерди угуудан, тилди жалган сүйлөөдөн, курсагына арам тамакты киргизүүдөн, колдору менен жаман ишти жасоодон жана буттары менен арам жерлерге баруудан сактанат. Дайыма Алла Таала мени көрү-билип турат деген сезими күчөйт.
Алла Таала ыйык Куранда орозо тууралуу мындай дейт:
«Оо, ыймандуулар! Силерден мурдагыларга парз кылынгандай эле, такыба болууңар үчүн силерге да орозо кармоо парз кылынды. (Орозо) эсептелүү күндөрдө гана. Силерден ким (орозо мезгилинде) ооруп калса, же сапарга аттанса — анда ал күндөрдүн ордуна башка күндөрдө толуктап берет. Орозо тута албай турган адамдар жакырдын тамагын төлөйт. Ким андан ашыкча жакшылык кылса — ал өзүнө жакшы. Эгер билсеңер орозо кармооңор силер үчүн эң жакшы».
Рамазан касиеттүү, шарапаттуу, бекерекелүү ай. Анын дагы бир касиетин караңыз, орозо кармаган инсандын күнөөлөрү кечирилет:
Абу Хурайра (р.а.) пайгамбарыбыздын (с.а.в.) мындай дегенин айтты: «Кимде-ким Рамазан айында чын дилинен ишенип жана сообун Алла Тааладан гана үмүт кылып орозо кармаса, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет. Кимде-ким Рамазан айында чын дилинен ишенип, соопту бир Алла Тааладан гана үмүт кылып түнкү (таравих, тахажуд) намаздарын үзбөй окуса, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет. Кимде-ким Рамазан айында чын дилинен ишенип, соопту бир Алла Тааладан гана күтүп Кадыр түнү бою таравих, тахажжуд) намаздарын үзбөй окуса, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет».
Баарыбыз билгендей, Ыйык Куран-и Карим Рамазан айында түшө баштаган. Бул куттуу ай — Куран айы. Миң айдан артык болгон Кадыр түн да ушул берекелүү Рамазан түндөрүндө катылган. Демек, бул айда көбүрөөк Куран окуйлу. Терең түшүнүүгө жана аны жашообузда практикалоого аракет кылалы. Курани Карим Алла Тааланын бизге ыроологон зор белеги. Куран айында Куранга катуу көңүл буралы.
Пайгамбарыбыз (ага Алланын салават-саламдары болсун) мындай деп айткан:
«Кыямат күнү орозо менен Куран адам баласы үчүн шапаат кылышат. Орозо айтат: «Оо, Раббим! Мен аны күндүзү кумарынан (шахватынан) жана тамагынан тыйдым. Мага бул пендеңе шапаат кылганга уруксат бер».
Рамазан напсини тарбиялаган руханий мектеп. Орозодо кылынган ибадаттар демейкиден алда канча сооптуу. Алла Таала орозону Өзү үчүн тандап алган жана орозо кармоочуларды ченемсиз сыйлыктары менен сыйлайт. Хадисте мындай деп айтылат: «Орозолуу адамда эки чоң сүйүнүч бар. Бири-ооз ачып, тамактангандагы, экинчиси Алла менен жолугуп, Анын жамалын көргөн учуру» (Муслим 2/807).
Демек, Рамазан айы береке жааган, кут төгүлгөн ай. Ушул айга сак-саламат жеткирген Алла Таалага миң мертебе шүгүр айталы. Орозого жетпей калган жакындарыбызга Жараткандан рахмат тилейли.
Анан дагы бул нерсеге көңүл буралы: Орозодо гана такыба болуп, ибадатты күчөтүп, адеп-ахлакты кооздоп, бирок орозодон кийин өзүбүздү таштап ийбейли! Рамазанда гана сыпайы, сылык болуп, бирок орозодон кийин баягы жаман адаттарыбызга кайтпайлы! Рамазан мектебинен алган таасирди, тарбияны жана ибадаткөйлүктү кийинки орозого чейин жоготпойлу!
Ыйык Куран айы болгон Рамазандын шарапаты менен дүйнөдө тынчтык болсун. Мекенибизге кут консун. Жергебизге береке, элибизге ынтымак, динибизге ийгилик, мамлекетибизге өнүгүү берсин.
Берекелүү Рамазан айыңыздар маарек, эртеңден баштап кармай турган орозоңуздар кабыл болсун!
Кыргызстан мусулмандарынын Азирети Муфтийи Абдулазиз кары Закиров