Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери

Бүгүн жалпы мусулмандар чыдамсыздык менен күтүп жаткан ыйык рамазан айы кирип келет. Дал ушул айда гана окулган Таравих намазынын эрежелерин билесизби? Бул тууралуу «Умма» ислам журналы жарыялады.
Мусулмандар үчүн (эркектерге да, аялдарга да) таравих намазды окуу муаккад сүннөт (зарыл сүннөт) болуп саналат. Пайгамбарыбыз Мухаммед (Алланын ага салам-салаваттары болсун) минтип айткан:
«Кимде ким Рамазан айында ишеним менен таравих намазын окуп, Аллахтын сыйлыгын күткөн болсо, анда анын мурунку күнөөлөрү кечирилет».
Таравих намазы- Рамазан айында гана куптан намазынан кийин багымдат намазынын убагы киргенге чейин окулчу нафил намазы.
- Рамазан айынын 1-күнүнөн тарта айдын соңуна чейин Кыргызстан боюнча таравих намазы мечиттерде куптан намазынан кийин окулат.
- Таравих намазын жамаат менен да, жалгыз туруп да окуса болот. Бирок жамаат менен окуган жакшыраак. Эгер сиз таравих намазына жетишпей, намазды каза кылып алсаңыз, анын казасы окулбайт. Анткени ал фарз амалга кирбейт. Таравих муаккад сүннөт (зарыл сүннөт) болуп саналат.
- Таравих намазы 8, 20 же андан көп рекеттен окулат.
- Таравих намазын көбүнчө ар 4 рекетте бир салам берип окуп келишет.
- Ханафий мазхабы боюнча таравих намазынын саны азирети Умар (Аллах андан ыраазы болсун) аткарганына ылайык бекитилген. Азирети Умар (Аллах андан ыраазы болсун) мамлекет башчысы, мусулмандардын амири болуп турганда, пайгамбарыбыздын мечитинде халифалыгынын акыркы мезгилдеринде жыйырма рекет окуткан.
- Таравих намазынын ар бир 4 рекетинде тыным алганда Аллахты улуктап, же ыйманды көтөрө турган баяндарды окуп, угуп турса болот.