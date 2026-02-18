14:20
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Кыргызча

Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери

Бүгүн жалпы мусулмандар чыдамсыздык менен күтүп жаткан ыйык рамазан айы кирип келет. Дал ушул айда гана окулган Таравих намазынын эрежелерин билесизби? Бул тууралуу «Умма» ислам журналы жарыялады.

Мусулмандар үчүн (эркектерге да, аялдарга да) таравих намазды окуу муаккад сүннөт (зарыл сүннөт) болуп саналат. Пайгамбарыбыз Мухаммед (Алланын ага салам-салаваттары болсун) минтип айткан:

«Кимде ким Рамазан айында ишеним менен таравих намазын окуп, Аллахтын сыйлыгын күткөн болсо, анда анын мурунку күнөөлөрү кечирилет».

 Таравих намазы- Рамазан айында гана куптан намазынан кийин багымдат намазынын убагы киргенге чейин окулчу нафил намазы.

  • Рамазан айынын 1-күнүнөн тарта айдын соңуна чейин Кыргызстан боюнча таравих намазы мечиттерде куптан намазынан кийин окулат.
  • Таравих намазын жамаат менен да, жалгыз туруп да окуса болот. Бирок жамаат менен окуган жакшыраак. Эгер сиз таравих намазына жетишпей, намазды каза кылып алсаңыз, анын казасы окулбайт. Анткени ал фарз амалга кирбейт. Таравих муаккад сүннөт (зарыл сүннөт) болуп саналат.
  • Таравих намазы 8, 20 же андан көп рекеттен окулат.
  • Таравих намазын көбүнчө ар 4 рекетте бир салам берип окуп келишет.
  • Ханафий мазхабы боюнча таравих намазынын саны азирети Умар (Аллах андан ыраазы болсун) аткарганына ылайык бекитилген. Азирети Умар (Аллах андан ыраазы болсун) мамлекет башчысы, мусулмандардын амири болуп турганда, пайгамбарыбыздын мечитинде халифалыгынын акыркы мезгилдеринде жыйырма рекет окуткан.
  • Таравих намазынын ар бир 4 рекетинде тыным алганда Аллахты улуктап, же ыйманды көтөрө турган баяндарды окуп, угуп турса болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362526/
Кароо: 126
Басууга
Теги
Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Бүгүн айрым араб өлкөлөрүндө Рамазан айы башталат. Тизме
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Совет по фетвам тюркских государств обсуждает дату начала Рамазана и Орозо айта
Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
В ДУМК рассказали, в какое время начнется праздничный Айт намаз
Эң көп окулган жаңылыктар
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч&nbsp;министр кызматтан алынды Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министр кызматтан алынды
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
18-февраль, шаршемби
13:49
ӨКМ: Суусамырда кар көчкү алдында калган чабандын сөөгү табылды ӨКМ: Суусамырда кар көчкү алдында калган чабандын сөөгү...
13:23
Жогорку Кеңеш үч жаңы министрдин талапкерлигин талкуусуз колдоду
13:05
Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери
12:35
ЖКда жаңы депутаттар ант берди. Парламенттин курамы 90 депутат болду
12:20
Пайдалуу кеңеш: Орозонун артыкчылыгы