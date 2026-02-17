Пайдалуу кеңеш: Гемоглобиндин деңгээли жогору болсо эмне кылуу керек?

Гемоглобиндин деңгээлинин жогору болушу жакшы белги деп эсептелгени менен чындыгында жүрөк-кан тамыр системасына олуттуу коркунуч келтирет. Бул тууралуу Aif.ru сайты жазууда.
Кан куюу боюнча адис Станислав Работинский гемоглобиндин деңгээли нормадан жогору болсо, эмне кылуу керектигин түшүндүрдү.
Эң негизгиси, эгер сиз спортчу болбосоңуз же бийик тоолуу аймактарда жашабасаңыз, жогорулаган деңгээлди этибарга албоо керек. Сизге дарыгер диагноз коюшу керек. Ал эритропоэтин, бөйрөктүн УЗИси жана гематолог, кардиолог же пульмонолог менен консультация сыяктуу кошумча анализдерди дайындай алат.
Станислав Работинский «дарыгердин көрсөтмөсү жок эч качан канды суюлтуучу дары-дармектер менен өз алдынча дарыланбаңыз», — деп эскертти.