Эрлан Шеров Европа Кубогунда алтын медаль жеңди

Кыргызстандык спортчу Эрлан Шеров дзюдо боюнча Ачык Европа Кубогунда алтын медалды жеңип алды. Бул тууралуу спорт журналисти Тахир Гафуров социалдык тармакта билдирди.
Маалыматка ылайык, мелдештер 14-15-февраль күндөрү Словениянын борбору Любляна шаарында өттү.
Турнирге 45 мамлекеттен 513 спортчу катышты.
Ал эми финалдык беттеште россиялык Давид Карапетянды утуп, мелдештин чемпиону аталды.
Эске салсак, Эрлан Шеров — дзюдо боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери, адистештирилген балдар жана өспүрүмдөр олимпиадалык резерв мектебинин бүтүрүүчүсү жана 2023-жылдагы Азия чемпионатынын жеңүүчүсү.