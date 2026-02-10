17:18
Борбордук Азияда биринчи жолу: Бишкек S4W эл аралык турнирин кабыл алат

13-февралда Бишкек шаарындагы «Жаштык-Аренада» эркин күрөш боюнча Super 4 Wrestling (S4W) эл аралык турнири өтөт. Бул — жаңы муундагы мелдеш, анда дүйнөнүн эң күчтүү балбандары бир килемде беттешет.

Super 4 Wrestling — принципиалдуу жаңы формат: ар бир салмак категориясында дүйнөлүк деңгээлдеги төрт атлет, Олимпиада оюндарынын, дүйнө жана континенттер чемпионаттарынын байге ээлери катышат. Бул жерде «жеңил» беттештер жок — ар бир кармаш чечүүчү, килемдеги ар бир мүнөт маанилүү.

Турнирге Кыргызстан, АКШ, Япония, Россия, Азербайжан, Казакстан жана Өзбекстандан келген балбандар катышат. Көрүүчүлөрдү 57 килограммдан 97 килограммга чейинки беш олимпиадалык салмак категориясында жарым финалдар, үчүнчү орун үчүн кармаштар жана финалдар камтылган, бир кечеде өтө турган кызыктуу беттештер күтөт.

Super 4 Wrestling классикалык эркин күрөштү заманбап мелдеш форматы, жогорку темптеги кармаштар жана эл аралык спорттук иш-чаранын деңгээли менен айкалыштырат.

Өтүүчү күнү жана жери:

  • 13-февраль, 2026-жыл
  • Башталышы — 16.00
  • Бишкек, «Жаштык-Аренада»
  • Кирүү акысыз

Бишкек Super 4 Wrestling эл аралык сериясынын бир бөлүгүнө айланууда — бул дүйнөлүк балбандык турнирлердин жаңы стандарты.

Тарых килемде жазылат. Өткөрүп жибербеңиз!

Кароо: 118
