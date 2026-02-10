07:55
Кыргызстандык спортчу Азия велосипед тебүү чемпионатында эки медаль жеңип алды

Кыргызстандын велоспорт боюнча улуттук курама командасы 5-13-февраль аралыгында Сауд Арабиясында өтүп жаткан 45-шоссе велосипед тебүү боюнча Азия чемпионатына катышууда. Бул тууралуу Велосипед федерациясы билдирди.

Маалыматка ылайык, Кыргызстандык Игорь Филин 62,4 чакырымдык жол жарышында ишенимдүү түрдө жеңишке жетип, Masters 60-64 категориясында алтын медалды жеңип алды. Ал мурда 20 чакырымдык убакыттык жарышта күмүш медалды жеңип алган.

Кыргызстан Велоспорт федерациясы
Фото Кыргызстан Велоспорт федерациясы

Бул Кыргызстандын эгемендүүлүктөн берки шоссе жарышындагы биринчи алтын медалы. Андан тышкары, бул сыйлык Кыргызстандын Азия шоссе велосипед чемпионатындагы бешинчи алтын медалы болуп саналат.

Буга чейин Евгений Ваккер 2007, 2008, 2011 жана 2012-жылдары континенталдык чемпионаттарда жеке жарыштарда өлкө үчүн алтын медалды жеңип алган.
