13:09
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Кыргызча

Олимпиада −2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама

Учурда Италиянын Милан жана Кортина-д’Ампеццо шаарларында XXV Кышкы Олимпиада оюндары кызуу уланууда. Кыргызстандын атынан эки спортчу Кышкы Олимпиада оюндарында тоо лыжасы жана лыжа жарышы боюнча мелдештерге катышып, өлкө намысын коргойт.

Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги
Фото Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги. Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама
Кыргызстандык спортчулар Артур Сапарбеков менен Тимур Шакировду кайсы күндөрү жарышка чыгат?

  • 10-февраль
  • 14:55 — Артур Сапарбеков
  • 13-февраль
  • 16:55 — Артур Сапарбеков
  • 14-февраль
  • 15:00 — Тимур Шакиров
  • 16-февраль
  • 15:00— Тимур Шакиров

Эске салсак, XXV Кышкы Олимпиада оюндарына 93 өлкөдөн 3000 миңдей спортчу күч сынашат. Олимпиадалык спорттун 8 түрүнөн (көркөм муз тебүү, хоккей, биатлон, лыжа жарышы, керлинг, сноуборд, коньки менен жарышуу жана чана спорту) андагы 16 дисциплина боюнча 116 медаль тапшырылат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361155/
Кароо: 66
Басууга
Теги
Азия чемпионаты: Кыргызстандык жөө күлүк Нурсултан Кеңешбеков күмүш медаль утту
Олимпиада −2026: Оюндардын ачылыш аземин кайдан көрсө болот?
Бүгүн Италияда XXV кышкы Олимпиада оюндары башталат
EFC Global −2026: Бүгүн кыргызстандык мушкерлер Эл аралык турнирде күч сынашат
Эртең Италияда кышкы Олимпиада башталат: Оюндарынын талисманы эмнени билдирет?
Кыргызстан волейбол чемпионаты: Улуттук лиганын сезону башталат. Кимдер ойнойт?
Бүгүн Криштиану Роналду 41 жашка чыкты: Футболчу жөнүндө кызыктуу фактылар
Grand Slam −2026: Кыргызстандык дзюдочулар Париждеги турнирде күч сынашат
Кышкы Олимпиада −2026: Борбордук Азия өлкөлөрүнөн кырк спортчу катышат
Криштиану Роналду «Аль-Наср» клубунан кетеби?
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат
Жалал-Абад облусунда он&nbsp;гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды Жалал-Абад облусунда он гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон
Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды
9-февраль, дүйшөмбү
13:05
Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине кайтарылды Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине...
12:40
Олимпиада −2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама
12:25
Пайдалуу кеңеш: Иммунитетти көтөрүүгө жардам берчү суусундуктар аталды
12:05
БШК № 13 шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады
11:40
Кыргызстанда бир жумада 25 миңден ашык жол кыймылы эрежесин бузуу катталды