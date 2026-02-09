Азия чемпионаты: Кыргызстандык жөө күлүк Нурсултан Кеңешбеков күмүш медаль утту

Кыргызстандык жөө күлүк Нурсултан Кеңешбеков Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси болду. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдирди.
Маалыматка ылайык, кыргызстандык жөө күлүк 3000 метр аралыкта чуркоодо 7 мүнөт 55,06 секунд жыйынтык көрсөтүп, экинчи орунду ээлеген. Ошол эле аралыкта Жусуп Сулайман уулу 8 мүнөт 23,71 секунд менен 5-орунду камсыз кылды.
Мелдештин биринчи күнүндө 800 метр аралыкта чуркоо боюнча Искендер Чокаев 1 мүнөт 56,83 секунд жыйынтык көрсөтүп, 10-орунду ээледи. Ал эми 400 метр аралыкта Руслан Литовский 49,57 секунд менен 14-орунга жайгашты.
Эске салсак, турнир 6-8-февраль күндөрү Кытайдын Тяньцзинь шаарында өтүп жатат.