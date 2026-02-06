11:34
Жалал-Абад облустук драма театрынын февраль айына карата репертуары

Барпы атындагы Жалал-Абад облустук кыргыз драма театры декабрь айына карата өз репертуарын сунуштайт:

5-февраль / саат 14:00

Бала Барпынын «Ынтымак» айтуучулук кечеси

Режиссёру: Курманбек Ниязбеков

Өтүү орду: Барпы айылы

9-февраль / саат 14:00

Бала Барпынын «Ынтымак» айтуучулук кечеси

Режиссёру: Курманбек Ниязбеков

Өтүү орду: Кара-Дарыя айылы

16-февраль / саат 10:00

«Дүрпааша» жомогу

Автору: М.Курьязов

Режиссеру: А.Жуманов

Өтүү орду: Барпы театры

20-февраль /саат 14:00

«Метранпаж» комедиясы

Автору: А.Вампилов

Режиссеру: С.Касьянов

Өтүү орду: Барпы театры

27-февраль / саат 14:00

«Дүрпаша» жомогу

Автору: М.Курьязов

Режиссёру: А.Жуманов

Өтүү орду: Барпы театры

Билет боюнча: 0558-41-02-41

Кассага кайрылуу: 0779-94-97-10
