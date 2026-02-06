Жалал-Абад облустук драма театрынын февраль айына карата репертуары

Барпы атындагы Жалал-Абад облустук кыргыз драма театры декабрь айына карата өз репертуарын сунуштайт:
5-февраль / саат 14:00
Бала Барпынын «Ынтымак» айтуучулук кечеси
Режиссёру: Курманбек Ниязбеков
Өтүү орду: Барпы айылы
9-февраль / саат 14:00
Бала Барпынын «Ынтымак» айтуучулук кечеси
Режиссёру: Курманбек Ниязбеков
Өтүү орду: Кара-Дарыя айылы
16-февраль / саат 10:00
«Дүрпааша» жомогу
Автору: М.Курьязов
Режиссеру: А.Жуманов
Өтүү орду: Барпы театры
20-февраль /саат 14:00
«Метранпаж» комедиясы
Автору: А.Вампилов
Режиссеру: С.Касьянов
Өтүү орду: Барпы театры
27-февраль / саат 14:00
«Дүрпаша» жомогу
Автору: М.Курьязов
Режиссёру: А.Жуманов
Өтүү орду: Барпы театры
Билет боюнча: