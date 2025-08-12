Жалал-Абадда Эгемендүүлүк күнүн майрамдоого даярдыктар башталды

Быйылкы жылы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына арналган салтанат Жалал-Абад облусунда өткөрүлөт. Негизги расмий иш-чаралар 31-августка белгиленген. Облустук бийлик майрамга кызуу даярдык көрүүдө – ушул күнгө чейин шаарда жана облуста социалдык чөйрөгө, инфраструктурага жана өндүрүшкө таасирин тийгизе турган 30дан ашык жаңы объектилердин ачылышы пландалууда.
Негизги жаңы курулуштардын бири Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан «Асман Резиденс - 2» жана «Асман Резиденцс - 3» турак жай комплекстери болмокчу. Бул заманбап үйлөр шаар тургундарынын жашоо шартын бир топ жакшыртат.
Ошондой эле президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жана Жалал-Абад шаарынын мэриясынын жаңы административдик имараты ачылат. Кыргызстандыктар жаңы имаратты мамлекет башчынын Бишкектеги »Ынтымак Ордо” резиденциясына салыштырышты.
Спорттун жана ден соолуктун ышкыбоздору жакшы белек алышат — жакында бокс академиясы жана «Мурас-Юнайтед» футбол клубунун машыгуу базасы ачылат. №1 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын курулушун аяктоо да маанилүү, бул медициналык кызматтын жеткиликтүүлүгүн жакшыртат.
Майрамга карата даярдыктын алкагында облуста жалпысынан 30дан ашык ар кандай ишканалар жана объектилер ачылат. Бул инфраструктураны гана кеңейтпестен, жаңы жумуш орундарын түзүп, Жалал-Абад шаарынын экономикасына оң таасирин тийгизет.
Жалал-Абад облусунда 30-августтан 1-сентябрга чейин 2 миңге жакын милиция кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштешет. Бул Эгемендүүлүк күнүнө карата массалык иш-чараларды өткөрүүдө тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу зарылчылыгы менен шартталган.
Президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев бардык курулуш иштери өз мөөнөтүндө бүткөрүлүп, ошол эле учурда жогорку сапат жана коопсуздук стандарттарына жооп бериши керектигин баса белгиледи. Ушул максатта участоктордо жумушчулардын саны көбөйтүлгөн, курулуштун жүрүшүнө көзөмөл күчөтүлгөндүгүн кошумчалады.
«Биз Жалал-Абад шаарынын тургундары реалдуу өзгөрүүлөрдү сезип, Эгемендүүлүк күнүн татыктуу тосуп алуусу үчүн бардыгын жасоого аракет кылып жатабыз», - деп белгиледи ыйгарым укуктуу өкүл.