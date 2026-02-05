13:39
Эртең Италияда кышкы Олимпиада башталат: Оюндарынын талисманы эмнени билдирет?

2026-жылкы Олимпиада оюндарынын символдору жарашыктуу, заманбап жасалган. Алар кандай маанилерди түшүндүргөнүн Эл аралык Олимпиада комитетинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 2026-жылкы Олимпиада оюндарынын эки талисманы бар. Альп табияты менен түздөн-түз байланышкан Тина жана Мило аттуу каармандар кышкы Олимпиада оюндарынын символу катары кызмат кылышат. Алар 2024-жылдын февраль айында Санремо фестивалында ачылган.

Фото Интернеттен алынды

Тина мелдештин карлуу бөлүгүн, ал эми Мило тоолуу бөлүгүн билдирет. Бул дуэт турнирдин географиясын жана шаар менен тоолордун ортосундагы диалог идеясын баса белгилейт. Кара тору Мило Паралимпиада оюндарын билдирет. Ал бир буту жок жана куйругун колдонуп кыймылдайт. Талисмандардын достору да бар — кайра жаралууну символдоштурган Фло аттуу алты кар бүрчөгү.

Каармандардын аттары Олимпиада оюндарын өткөрүүчү шаарлардын атынан алынган: Кортина-д’Ампеццодон келген Тина жана Миландан келген Мило. Ак куу сымал жандыктар динамикалуу жана ачык италиялык мүнөздү чагылдырат. Бир тууган менен карындаш Тавернадан келген мектеп окуучулары тарабынан берилген эмгектердин арасынан тандалып алынган. Алардын дизайны миңден ашык тапшырылган эмгектердин ичинен жеңишке жеткен.
