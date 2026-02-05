10:31
Кыргызча

Кыргызстан волейбол чемпионаты: Улуттук лиганын сезону башталат. Кимдер ойнойт?

Эркектер жана аялдар арасында Кыргызстан волейбол чемпионатынын Улуттук лигасынын жаңы сезону 7-февралда Бишкекте башталат. Бул тууралуу спорттун федерациясы билдирди.

Мелдешке сегиз аялдар жана эркектер командасы катышып, үч тур ойношот.

Биринчи тур 7-14-февраль аралыгында, экинчиси апрелде, ал эми үчүнчүсү май айында өтөт.

Эркектердин командаларына — «Кара-Суу», «Салам-Алик», «Жалал-Абад Бек», СКА КМ КР, ВВ ИИМ, «Буудан», «Университет Ош МУ», «Сары-Өзөн»;

Аялдардын командаларына — «Дордой», «Ош», «Салам-Алик», «Бишкек», «Ордо Бишкек», AIS, «Кыргызстан», ОРАБӨСОМ кирет.

Эскерте кетсек, өткөн сезондогу улуттук чемпиондор «Кара-Суу» (эркектер) жана «Дордой» (аялдар) болгон.
