Бүгүн Криштиану Роналду 41 жашка чыкты: Футболчу жөнүндө кызыктуу фактылар

Учурда Роналду Сауд Арабиясынын «Аль-Наср» клубунда ойнойт. Карьерасында Криштиану 923 гол киргизген, алардын 788и клубдук футболдо, 135и Португалиянын улуттук курама командасында болгон.
Биз анын спорттон да, адамдан да маанилүү болгон өмүрү тууралуу кээ бир кызыктуу фактыны чогулттук...
1. Криштиану Роналду 1985-жылы 5-февралда Португалиянын Мадейра провинциясындагы Фуншал шаарында төрөлгөн. Жумушчу үй-бүлөсүндө чоңойгондуктан, анын футболго болгон кумары жаш кезинен эле байкалып турган. Ал жергиликтүү Андоринья командасында ойной баштаган жана 12 жашында Спортинг Лиссабондон келген скауттардын көңүлүн бурган. «Спортинг Лиссабон» анын профессионалдык дебюту: жаштар академиясына кошулуп, ал жерде өзүнүн чеберчилигин өркүндөткөн.
2. Ысымы Рональд Рейгандын атынан коюлган
Футболчунун толук аты-жөнү — Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Америкалык кинонун чоң күйөрманы болгон атасы уулуна сүйүктүү актёрунун жана келечектеги АКШнын 40-президентинин атын коюуну чечкен. Ошондуктан, Роналду анын фамилиясы эмес, ортоңку аты.
3. «Манчестер Юнайтедге» которулуу: 2003-жылы Роналду «Манчестер Юнайтедге» 12,24 миллион фунт стерлингге келишим түзгөн, бул ошол кездеги өспүрүм үчүн рекорддук сумма. Ал башында Англия футболунун физикалык талаптарына жана интенсивдүүлүгүнө көнүү үчүн күрөшкөн, бирок көп өтпөй өзүнүн эбегейсиз талантын көрсөткөн.
4. Футболчу өзүнүн музейин ачкан
2013-жылы өзүнүн кичи мекени Мадейра аралында Криштиану атындагы музей ачылган. Футболчу 2008-жылы жеңип алган «Алтын топту» кошо алганда, бардык сыйлыктарын көрсөткөн. Ачылышта Роналду музейде дагы көптөгөн сыйлыктар үчүн жетиштүү орун бар экенин билдирген.
5. Роналду принцип катары татуировкалардан баш тартат
«Менин татуировкаларым жок, анткени алар кан тапшырууга тоскоол болот», — дейт футболчу. Роналду кайрымдуулук иш-чараларына үзгүлтүксүз катышып, балдар ооруканаларына барып, кан тапшырат. 2000-жылдардын аягында ага Кызыл Кресттин «Сана» өнөктүгүнүн жүзү болуу жана коомдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн жарыялоодо пайда болуу мүмкүнчүлүгү сунушталган — ал бул кадамды эч тартынбастан кабыл алган.
6. Роналду баскетболчулардан бийик секирет
Чичестер университетинин окумуштуулары биомеханикалык эксперимент жүргүзүп, Роналдунун секирүү ыкмасын сынап көрүшкөн. Алар анын турган абалынан 44 сантиметрге, ал эми чуркоодон 78 сантиметрге секире аларын аныкташкан. Баса, NBA оюнчусунун орточо секирүү бийиктиги жети сантиметрге төмөн.
7. Роналду көп баланын атасы.
Жеке жашоосу тууралуу көптөгөн ушактарга карабастан, Криштиану аталыктын ырахатын көрүп жатат. 2010-жылы Криштиану кичүүсү төрөлгөн, ал эми 2017-жылы футболчунун жашоосунда эки кубанычтуу окуя болгон: март айында эгиздер Ева жана Мэтью карын эне аркылуу төрөлүшкөн, ал эми ноябрда анын сүйлөшкөн кызы Джорджина Родригес кыз төрөгөн.
8. Роналдунун оюндары анын 2008-жылы биринчи «Алтын топ» сыйлыгын алышына алып келди. Ал бул абройлуу сыйлыкты дагы төрт жолу — 2013, 2014, 2016 жана 2017-жылдары жеңип алган. Бул сыйлыктар анын өз муунундагы эң мыкты футболчулардын бири катары статусун бекемдеди.