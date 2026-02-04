Криштиану Роналду «Аль-Наср» клубунан кетеби?

Португалия курама командасынын лидери Криштиану Роналду клубдун жетекчилиги менен болгон чыр-чатактан улам «Аль-Наср» менен болгон беттештерге катышпай, машыгууларын өткөрүп жиберди. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазууда.
Маалыматка ылайык, атактуу футболчу мындай кырдаалда Сауд Арабиясынын лигасынан кетиши мүмкүн экендиги айтылууда.
Португалиялык булактардын маалыматы боюнча, Роналду «Ар-Риядга» каршы оюн талаасына чыгуудан баш тартып, клубдун саясаты оюнчуларына карата адилетсиз деп эсептеген. Португалиялык оюнчу Сауд Арабиясынын Про-Лигасынын өнүгүшүнө кошкон салымын жана 2034-жылдагы Дүйнөлүк Чемпионаттын элчиси катары статусун жакшыраак баалоо керек деп эсептейт.
Мурда Роналду жөн гана команданын машыгуусун өткөрүп жибергени кабарланган, бирок кырдаал андан да олуттуу болуп чыкты. X социалдык тармактагы маалыматка ылайык, чабуулчу машыгууну гана өткөрүп жибербестен, Сауд Арабиясынан Португалияга да кеткенин жазып чыгышты.
Журналист Абдулазиз Аль-Оссейми Роналду мурунку беттешти өткөрүп жиберген оюнчулардын машыгуусуна да катышкан эмес деп билдирди. Ушул жагдайда, чабуулчунун «Аль-Насрдан» кетиши мүмкүн деген маалыматтар кайрадан пайда болду. Каралып жаткан варианттардын катарында Европага кайтуу же MLS клубуна өтүү бар. Record басылмасынын маалыматы боюнча, Роналдунун бошотулушунун баасы 50 миллион еврону түзөт.