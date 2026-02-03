08:23
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Кыргызча

Олимпиада-2026: Кыргызстан улуттук курамасынын спорттук формасы көрсөтүлдү

6-22-февраль күндөрү Италиянын Милан жана Кортина-д’Ампеццо шаарларында өтө турган XXV Кышкы Олимпиада оюндарына катышуучу Кыргызстандын улуттук курама командасынын спортчулары үчүн даярдалган спорттук жана параддык экипировкасы көрсөтүлдү. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, экипировкалар эл аралык стандарттарга жана Кышкы Олимпиада оюндарындагы талаптарга ылайык иштелип чыгып, спортсмендердин мелдеш маалындагы ыңгайлуулугун, коопсуздугун жана жогорку спорттук жыйынтыктарды көрсөтүүсүн камсыздоого багытталган.

Ак түстөгү экипировка — параддык, ал эми кочкул көк түстөгү форма машыгууга арналган. Параддык форма улуттук баш кийим — ак калпак менен толукталат.

Спорттук жана параддык экипировка Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги менен Улуттук олимпиадалык комитетинин макулдашуусунун негизинде, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен даярдалды.

Кыргызстандын атынан эки спортчу Кышкы Олимпиада оюндарында тоо лыжасы жана лыжа жарышы боюнча мелдештерге катышып, өлкө намысын коргойт.

Мелдештердин программасына ылайык, Тимур Шакиров тоо лыжасы боюнча гигант слалом мелдешине 14-февралда, ал эми слалом мелдешине 16-февралда катышат. Артур Сапарбеков лыжа жарышы боюнча классикалык спринтке 10-февралда, ал эми эркин стилде (коньки тебүү ыкмасы менен) өтүүчү жарышка 13-февралда чыгат.

Эске салсак, XXV Кышкы Олимпиада оюндарына 93 өлкөдөн 3000 миңдей спортчу күч сынашат.

Олимпиадалык спорттун 8 түрүнөн (көркөм муз тебүү, хоккей, биатлон, лыжа жарышы, керлинг, сноуборд, коньки менен жарышуу жана чана спорту) андагы 16 дисциплина боюнча 116 медаль тапшырылат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360296/
Кароо: 71
Басууга
Теги
Кышкы Олимпиада-2026: Кыргызстандан эки спортчу катышат
Иван Ярыгин кубогу. Дилназ Сазанова Орусиядагы турнирде күмүш медалды жеңип алды
Дүйнөдөгү эң мыкты 10 боксчунун тизмеси жаңыртылды
Азия Кубогу −2026: Бүгүн Кыргызстандын футзал курамасы Индонезия менен беттешет
Олимпиада −2026: Италиядагы кышкы оюндарга орусиялык 13 спортчу катышат
Криштиану Роналду карьерасын качан жыйынтыктары айтылды
Азия Кубогу −2026: Бүгүн Кыргызстандын футзал курамасы Ирак менен беттешет
EFC Global −2026: Кыргызстандык мушкерлер Эл аралык турнирде күч сынашат
U-20: Кыргызстандын хоккей боюнча жаштар курама командасы дүйнө чемпиону болду
Бүгүн Ош шаарында дзюдо боюнча өлкө чемпионаты башталат
Эң көп окулган жаңылыктар
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2&nbsp;млрд доллардан ашты Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2 млрд доллардан ашты
Былтыр Кыргызстанда 11&nbsp;миңден ашык жол белги чыгарылды Былтыр Кыргызстанда 11 миңден ашык жол белги чыгарылды
Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды
3-февраль, шейшемби
08:00
Олимпиада-2026: Кыргызстан улуттук курамасынын спорттук формасы көрсөтүлдү Олимпиада-2026: Кыргызстан улуттук курамасынын спорттук...
07:45
Мухтар Шербаев Ат-Башы районунун акими болуп дайындалды
2-февраль, дүйшөмбү
17:20
3-февралга карата аба ырайы
16:05
Алтын Казык: Кыргызстанда башталгыч класстын мугалимдерине ноутбуктар тапшырылды
15:26
Бишкек мэриясынын жылуулук электр борборун газга өткөрүү планы жок
15:07
№ 13 округда кайрадан шайлоо. БШК 25 талапкерди каттады
14:22
Кыргызстанда жайыттардын абалын баалоо боюнча жаңы ыкма иштелип чыкты