Дүйнөдөгү эң мыкты 10 боксчунун тизмеси жаңыртылды

Америкалык абройлуу ESPN порталы учурда салмак категориясына карабастан дүйнөдөгү эң мыкты боксчулардын жаңыртылган рейтингин жарыялады.
Рейтинг төмөндөө системасына негизделген: эксперттердин пикиринде биринчи орунду ээлеген боксчу 10 упай, экинчи орунду ээлеген боксчу тогуз упай алат ж.б.
ESPNдин маалыматы боюнча эң мыкты 10 боксчу:
1. Александр Усик (24-0);
2. Наоя Иноуэ (32-0);
3. Дмитрий Бивол (24-1);
4. Джесси Родригес (23-0);
5. Артур Бетербиев (21-1);
6. Дэвид Бенавидес (31-0)
7. Шакур Стивенсон (24-0);
8. Джунто Накатани (32-0);
9. Девин Хейни (33-0);
10. Теофимо Лопес кичүүсү (22-1).