Дүйнөдөгү эң мыкты 10 боксчунун тизмеси жаңыртылды

Америкалык абройлуу ESPN порталы учурда салмак категориясына карабастан дүйнөдөгү эң мыкты боксчулардын жаңыртылган рейтингин жарыялады.

Рейтинг төмөндөө системасына негизделген: эксперттердин пикиринде биринчи орунду ээлеген боксчу 10 упай, экинчи орунду ээлеген боксчу тогуз упай алат ж.б.

ESPNдин маалыматы боюнча эң мыкты 10 боксчу:

1. Александр Усик (24-0);

2. Наоя Иноуэ (32-0);

3. Дмитрий Бивол (24-1);

4. Джесси Родригес (23-0);

5. Артур Бетербиев (21-1);

6. Дэвид Бенавидес (31-0)

7. Шакур Стивенсон (24-0);

8. Джунто Накатани (32-0);

9. Девин Хейни (33-0);

10. Теофимо Лопес кичүүсү (22-1).
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359844/
