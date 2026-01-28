Криштиану Роналду карьерасын качан жыйынтыктары айтылды

Сауд Арабиясынын «Аль-Наср» клубу жана Португалия курама командасынын чабуулчусу Криштиану Роналду 2027-жылдын жайында профессионалдык футболдон кетүүнү ойлонуп жатат. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыкты.
Журналист Бен Джейкобстун маалыматы боюнча, 40 жаштагы футболчу «Аль-Наср» менен 2027-жылдын 30-июнунда бүтө турган учурдагы келишимин толугу менен аткарууну пландап жатат, андан кийин ал футболдон кетиши мүмкүн.
Ошол эле учурда «Аль-Наср» жетекчилиги Роналдуну сактап калууну көздөп жатат жана келишимин жок дегенде дагы бир сезонго узартууга даяр. Эгер португалиялык оюнчу макул болсо, клуб анын биргелешип ээлик кылуу үлүшүн 15 пайызга чейин көбөйтүүгө даяр экени кабарланууда.
Эске салсак, Криштиану Роналду 2023-жылдан бери «Аль-Наср» үчүн ойноп келет. Ал мурда «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» жана «Ювентус» клубдарында ойногон. Чабуулчу беш жолу Чемпиондор Лигасынын титулун жана беш жолу «Алтын топ» сыйлыгын жеңип алган, бул аны дүйнөлүк футбол тарыхындагы эң көп сыйлык алган футболчулардын бири кылган.