11:01
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Кыргызча

U-20: Кыргызстандын хоккей боюнча жаштар курамасы төртүнчү жолу алдыга чыкты

 

 

Кыргызстандын курама командасы хоккей боюнча дүйнө чемпиондугунда (U-20) катары менен төртүнчү жеңишине жетти. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттиги билдирди.

Маалыматка ылайык, 22-январда өткөн төртүнчү турда кыргызстандыктар Люксембургдун курама командасы менен беттешти. Эмир Мелисов, Алихан Али-Аскаров, Захар Бем, Шер Шамшыбеков, Берен Дубанаев аттуу оюнчулар бирден шайба киргизип, 5:2 эсебинде жеңишке жетишти. Жыйынтыгында бул жеңиш Кыргызстандын командасы үчүн төртүнчү болуп, лидерлигин сактап калды.

Маалыматка ылайык, 22-январда өткөн төртүнчү турда кыргызстандыктар Люксембургдун курама командасы менен беттешти. Эмир Мелисов, Алихан Али-Аскаров, Захар Бем, Шер Шамшыбеков, Берен Дубанаев аттуу оюнчулар бирден шайба киргизип, 5:2 эсебинде жеңишке жетишти. Жыйынтыгында бул жеңиш Кыргызстандын командасы үчүн төртүнчү болуп, лидерлигин сактап калды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358954/
Кароо: 169
Басууга
Теги
Дүйнөлүк хоккей чемпионаты (U-20): Кыргызстан командасы Иранды жеңди
Гүлжигит Алыкулов «Динамо-Минск» футбол клубунун оюнчусу болду
Жогорку Кеңеште кыргыз спортчуларынын стипендияларын көбөйтүү сунушталды
Дүйнөлүк хоккей чемпионаты (U-20): Кыргызстан Түштүк Африканы жеңди
Кыргызстандын футзал курамасы жолдоштук беттеште Сауд Арабиясына утулуп калды
Sportico: Криштиану Роналду 2025-жылдын эң көп акы төлөнүүчү спортчусу аталды
«Реал Мадрид» клубунун башкы машыктыруучу ким болот?
Гандбол федерациясы Кыргызстандын Улуттук Олимпиада комитетинин мүчөсү болду
Азия Кубогу U-23: Кыргызстан курама командасы Иорданияга утулуп калды
Yasar Dogu −2026: Дагы бир кыргызстандык Залкарбек Табалдиев алтын медаль утту
Эң көп окулган жаңылыктар
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Коюу тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аба майданында төрт каттам токтотулду Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
23-январь, жума
10:42
Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолдогу кырсыктан бир аял каза болуп, үчөө жабыркады Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолдогу кырсыктан бир аял ка...
10:15
Ашуулардагы абал: Каттам бар, жолду кардан тазалоо иштери жүрүүдө
10:05
«Оскар» сыйлыгынын талапкерлери жарыяланды
09:50
Кыргызстандын мамлекеттик карызы 8,85 миллиард долларга жетти
09:32
Бүгүнкү доллардын курсу
22-январь, бейшемби
14:15
УКМК ири схеманын бетин ачты: 32 оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген
13:41
Өзгөндө наристенин белине хижама жасалган. Бала чарчап калды
13:04
Гендердик теңчилик. ЖК мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды
12:48
Мурадил Жумадилде уулу: «Кесиптик бирликтердин каражаттары эми текке кетпейт»