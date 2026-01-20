08:06
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Кыргызча

Дүйнөлүк хоккей чемпионаты (U-20): Кыргызстан Түштүк Африканы жеңди

Бишкек шаарында 20 жашка (U-20) чейинки спортчулар арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионаты уланууда. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, экинчи турда Кыргызстан Түштүк Африкадан келген кесиптештерин 7:2 эсебинде жеңди.

Кыргызстандын курама командасы ишенимдүү оюн көрсөтүп, атаандашын жеңип, дагы 3 упайга ээ болду. Буга чейин биринчи турда кыргызстандыктар Гонконгдун курама командасын 4:1 эсебинде утуп алышкан.

Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги
Фото Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги
Кыргызстан, Мексика, Люксембург, Түштүк Африка, Иран жана Гонконг командалары чемпиондук наам жана 3А дивизионундагы орун үчүн ат салышууда.

Үчүнчү турдун беттештери 21-январда өтөт. Анда Кыргызстандын курама командасы Ирандын курама командасына каршы ойнойт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358461/
Кароо: 46
Басууга
Теги
Кыргызстандын футзал курамасы жолдоштук беттеште Сауд Арабиясына утулуп калды
Sportico: Криштиану Роналду 2025-жылдын эң көп акы төлөнүүчү спортчусу аталды
«Реал Мадрид» клубунун башкы машыктыруучу ким болот?
Гандбол федерациясы Кыргызстандын Улуттук Олимпиада комитетинин мүчөсү болду
Азия Кубогу U-23: Кыргызстан курама командасы Иорданияга утулуп калды
Yasar Dogu −2026: Дагы бир кыргызстандык Залкарбек Табалдиев алтын медаль утту
Азия Кубогу U-23: Бүгүн Кыргызстан курама командасы Иордания менен беттешет
Валерий Березовский «Абдыш-Ата» футбол клубунун башкы машыктыруучусу болду
Ташиев Сауд Арабиянын футбол федерациясы менен кызматташуу келишимине кол койду
Азия Кубогу U-23: Кыргызстан курама командасы Сауд Арабиясынан утулуп калды
Эң көп окулган жаңылыктар
Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды
Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады
Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83&nbsp;жылдыгын Бишкекте белгилешет Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83 жылдыгын Бишкекте белгилешет
Бишкекте эт&nbsp;жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат Бишкекте эт жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат
20-январь, шейшемби
08:00
Кыргызстанда орточо айлык акы 43 миң сомго жетти Кыргызстанда орточо айлык акы 43 миң сомго жетти
07:45
Дүйнөлүк хоккей чемпионаты (U-20): Кыргызстан Түштүк Африканы жеңди
19-январь, дүйшөмбү
17:20
20-январга карата аба ырайы
16:42
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо кайрадан күч алууда
15:44
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
14:41
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
14:25
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт