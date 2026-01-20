Дүйнөлүк хоккей чемпионаты (U-20): Кыргызстан Түштүк Африканы жеңди

Бишкек шаарында 20 жашка (U-20) чейинки спортчулар арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионаты уланууда. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришти.
Маалыматка ылайык, экинчи турда Кыргызстан Түштүк Африкадан келген кесиптештерин 7:2 эсебинде жеңди.
Кыргызстандын курама командасы ишенимдүү оюн көрсөтүп, атаандашын жеңип, дагы 3 упайга ээ болду. Буга чейин биринчи турда кыргызстандыктар Гонконгдун курама командасын 4:1 эсебинде утуп алышкан.
Үчүнчү турдун беттештери 21-январда өтөт. Анда Кыргызстандын курама командасы Ирандын курама командасына каршы ойнойт.