Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Кандай азыктар иммунитетти көтөрөт?

Кыш келгенде иммунитет дээрлик бардыгы үчүн тынчсызданууну жаратат. Бул тууралуу Aif.ru сайты жазып чыкты.

Бир стакан апельсин ширеси

С витамини апельсиндер менен дайыма байланышта болот, бирок ал алдыда турбайт. Дарыгерлер аларды мурундан суу агуу жана жалпы оорулар үчүн колдонууну сунушташат.

Бир стакан йогурт

Иммунитет жөнүндө сөз болгондо, А витамини көп учурда унутулуп калат. Ал иммундук клеткалардын өнүгүшү жана иштеши үчүн абдан маанилүү жана организм тарабынан коргоо үчүн колдонулат, анткени ал былжырды чыгарууга жардам берет. Бул былжыр микробдорду чыгарууга жардам берет.

А витамининин деңгээлин калыбына келтирүү үчүн, сиз диетаңызга ачытылган азыктарды кошушуңуз керек: йогурт, сыр, айран жана кимчи. Алар ичегилерге натыйжалуу таасир этет.

Майлуу балык

Бул продукт D витамини жана омега-3 май кислоталары сыяктуу көптөгөн пайдалуу заттарды камтыйт. Алар бактериялардын активдүүлүгүн азайтууга жардам берет.

Майсыз кызыл эт

Майсыз кызыл этти кышкы аш тизмеңизге кошуу керек. Майсыз эт белокко, В витаминдерине, темирге жана цинкке бай. Мунун баары иммундук системаны чыңдоого жардам берет. Темир, айрыкча ичегилерде, коргоочу тосмону сактоого жардам берет.

Темирдин башка булактарына буурчак өсүмдүктөрү, жаңгактар, кургатылган жемиштер жана жумуртка кирет. Бул азыктарды чогуу жеген организмди эки түрдөгү темир менен камсыз кылууга жардам берет — өсүмдүк жана жаныбар.
