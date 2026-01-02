Мохамед Салах «Рома» клубуна өтөбү?

Италиялык «Рома» футбол клубу Мохамед Салахты командага кайтарып алууну көксөп жатат. Бул тууралуу La Repubblica гезити жазып чыкты.
Маалыматка ылайык, «Ливерпуль» январь айында ижарага берүүнү карап көрүүгө даяр, бирок негизги тоскоолдук египеттиктин айлыгы бойдон калууда, ал жылына 24 миллион евронун тегерегинде (салыктарды жана башка чыгымдарды кошпогондо).
Оюнчунун каржылык жеңилдиктери менен дагы алты айлык насыя «Ромага» 12 миллион евронун тегерегинде чыгым алып келет деп айтылууда.
Эске сала кетсек, Мохамед Салах буга чейин 2015-жылдан 2017-жылга чейин «Ромада» ойногон. Ал 2015/26 сезонун «Челсиден» ижарага алып, 2016/17 сезонун «Романын» толук убакыттагы оюнчусу катары өткөрүп, андан кийин «Ливерпулга» өткөн.