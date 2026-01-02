Дүйнө чемпионаты −2026: Букмекерлер ким жеңээрин айтышууда

Букмекерлер Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасын 2026-жылкы Дүйнөлүк Кубокту жеңүүгө эң башкы фаворит деп эсептешет. Алардын коэффициенти 5,50 — бул турнирдеги бардык белгилүү жана потенциалдуу катышуучулардын ичинен эң төмөнкү көрсөткүч.
Favbet экинчи фаворит Англия деп эсептейт, коэффициенти 6,50.
Үчүнчү орунда учурдагы экинчи орунду ээлеген Франция турат. Алардын баасы 8,50. Ошол эле коэффициент Бразилияга да тиешелүү.
Аргентина жеңишке жеткен бешинчи фаворит деп эсептелет. Азыркы чемпиондордун баасы 9,00.
Эске салсак, 2026-жылкы футбол боюнча дүйнө чемпиондугу 2026-жылдын 11-июнда башталып, 19-июлда аяктайт. Аны Түндүк Американын үч мамлекети өткөрөт: Америка Кошмо Штаттары (11 шаар), Мексика (3 шаар) жана Канада (2 шаар). Бул мелдеш биринчи жолу үч өлкө тарабынан биргелешип уюштурулат жана биринчи жолу мелдеште 48 өлкө катышат.