12:57
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

2025-жылдагы Чемпиондор Лигасынын эң мыкты бомбардири аталды

Мадриддик «Реалдын» чабуулчусу Килиан Мбаппе Чемпиондор Лигасынын 2025-жылдагы бомбардирлеринин тизмесинин сап башында турат.

Бул мезгил өткөн сезондун Чемпиондор Лигасынын экинчи жарымын жана 2025/26 өнөктүгүнүн биринчи жарымын камтыйт. Бул аралыкта 27 жаштагы чабуулчу 14 гол киргизген.

Алдыңкы үчтүккө «Интердин» чабуулчусу Лаутаро Мартинес (12 гол) жана «Бавариянын» чабуулчусу Гарри Кейн (11 гол) кирди.

1. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 14 гол

2. Лаутаро Мартинес («Интер») — 12 гол

3. Гарри Кейн («Бавария») — 11 гол

4. Серхоу Гирасси (Боруссия Дортмунд) — 10 гол

5-7. Усман Дембеле (ПСЖ) — 9 гол

5-7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 9 гол

5-7. Виктор Осимхен («Галатасарай») — 9 гол

Белгилей кетсек, Мбаппе Чемпиондор Лигасынын быйылкы сезонунда буга чейин 9 гол киргизип, бомбардирдик жарышта алдыңкы орунда турган.

Алты турдан кийин «Арсенал» Чемпиондор Лигасынын турнирдик таблицасында алдыда келе жатат, ал эми «Реал Мадрид» жетинчи орунда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356894/
Кароо: 104
Басууга
Теги
2025-жылдын «эң көп көрүлгөн» футболчулардын рейтинги жарыяланды
Дүйнө чемпионаты-2026: Билеттерге суроо-талап тарыхтагы жогорку рекорд жаратты
Кыргызстандын 2025-жылдагы эң баалуу футбол клубу аталды
Кыргызстандын эркин күрөш боюнча чемпиондору аныкталды. Тизме
Камчыбек Ташиев балбан менен боксчуларга батирлердин ачкычын тапшырды.Тизме
(U-23) Кыргызстандын жаш футболчулары жолдоштук беттеште Кытайга утулуп калды
Былтыр Кыргызстандагы спортту каржылоого 2,5 миллиард сом бөлүндү
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын экинчи күнү жыйынтыкталды
Бүгүн Бишкекте оор атлетика боюнча эл аралык турнир башталат
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионатынын биринчи күнү жыйынтыкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26&nbsp;миң долларын тартып алган Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды
30-декабрга карата аба ырайы 30-декабрга карата аба ырайы
1-январь, бейшемби
12:05
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык кандай тамактарды тоңдурса болот? Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык кандай тамактарды тоңдурса...
11:19
2025-жылдагы Чемпиондор Лигасынын эң мыкты бомбардири аталды
10:42
Улуттук стратегикалык демилгелер институтуна жаңы жетекчи дайындалды
10:07
Иранда массалык нааразылык акциялары уланууда: Бир нече студент камакка алынды
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу