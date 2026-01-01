Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык кандай тамактарды тоңдурса болот?

Жаңы жылдан кийин муздаткычта көбүнчө тамак-аш толуп калат. Ошондо калган тамактарды эмне кылуу керек? Аларды ыргытып жиберүү ысырапкерчилик болот, бирок үч күн катары менен бир эле нерсени жегиң да келбейт. Мындай учурда оңой чечим, тондуруп коюу. Profi.ru сервисинин ашпозчусу Николай Братерский кайсы тамактарды тоңдурууга коопсуз жана кайсынысына таптакыр тыюу салынганын Championat.com сайтына айтып берди.
Даамын жоготпостон эмнени тоңдурса болот?
Эт жана балык тамактары. Котлеттер, тефтели, куурулган же соустагы эт төмөнкү температурага жакшы чыдайт. Эң негизгиси, аларды толугу менен муздатуу жана герметикалык идиштерде сактоо. Балык бир айдан ашык эмес, эт үчкө чейин сакталат.
Бышырылган жашылчалар жана рагулар. Эгерде тамактын курамында картошка жок болсо, аны тоңдурууга болот. Кабак, сабиз, баклажан жана помидор туура тоңдурулганда 2-3 айга чейин даамын жана текстурасын сактайт.
Куймак жана пирог. Толтурулган куймактарды, эт пирогдорун же козу карын пирогдорун пергамент кагазы менен бөлүп, партиялар менен тоңдурса болот. Андан кийин аларды духовкада ысытып коюңуз, даам биринчи күндөгүдөй эле кайтып келет.
Эмнени такыр тоңдурбоо керек?
Майонез менен салаттар. Оливье жана Мимоза салаттары эригенден кийин суулуу башаламандыкка айланат. Майонез бөлүнүп, жашылчалар түзүмүн жоготот. Бул салаттар кичинекей партияларда жакшы даярдалат.
Картошка. Тоңдургандан кийин, картошка, өзгөчө бышырылган болсо, уну жана даамсыз болуп калат. Май жана каймак кошулган картошка пюреси өзгөчө, бирок булар да бир жумадан ашык эмес сакталат.
Суунун курамы жогору болгон жашылча-жемиштер. Бадыраң, помидор, дарбыз, цитрус жемиштери ширелүүлүгүн жоготуп, былжырлуу болуп калат. Алар өз алдынча тамак катары эмес, смузилерде же соустарда гана колдонсо болот.
«Эң негизгиси жаңы жылдык тамактарды даярдалгандан кийин 24 сааттан кечиктирбестен тоңдуруу керек. Бул алардын даамын жана коопсуздугун сактап калат. Эмне жана качан даярдалганын унутпаш үчүн идиштерге курма менен маркировкалаңыз. Ал эми тамактарды жай температурада эмес, муздаткычта эритүү керек», — деп кеңеш берет ашпозчу.