Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылды кантип тосуу керек?

Жаңы жыл — бул үй-бүлөлүк майрам, андыктан аны үй-бүлөңүз жана досторуңуз менен өткөргөнүңүз оң. Астрологдор 2026-жылды адаттагыдан башкача белгилөөнү сунушташат. Мисалы, эгер сиз Жаңы жылды адатта кимдир бирөөнүн үйүндө белгилесеңиз, быйылкы От жылкысы Жаңы жыл түнүн үйдө өткөргөнүңүз жакшы экендигин белгилейт.

Бирок кайда болсоңуз да, жакшы учурларды эстеп, жыйынтык чыгарып, эски жыл менен коштошуңуз. Саат шыңгыраганда же Жаңы жыл башталганда каалоо айтыңыз. Өткөн жагымдуу учурларды эскерүү оң эмоцияларды жаратат. Ал эми Жаңы жылдык чечимдер жана каалоолор өзүн-өзү өркүндөтүүгө түрткү боло алат.
