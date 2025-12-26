09:35
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Кыргызча

Бүгүн IV Элдик курултайдын экинчи күнү уланат

Бишкек шаарында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда IV Элдик курултайдын экинчи күнү уланат.

Курултайга өлкөнүн бардык аймактарынан 700гө жакын делегат катышат. Мындан тышкары иш-чарага чет өлкөлөрдө жашаган мекендештердин жана диний конфессиялардын өкүлдөрү да чакырылган.

Түз эфир УТРКнын эфиринде, республикалык жана облустук телеканалдарда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларда жеткиликтүү болот.

Түз алып көрсөтүү 26-декабрда саат 10:00дө башталат.

Эске салсак, кечээ элдик курултайдын биринчи күнүндө болжол менен 150 делегаттар сөз сүйлөштү. Алар унаа жолдорун оңдоо жана куруу, суу менен камсыздоо объекттерин жана социалдык мекемелерди жаңылоо, ошондой эле аймактарда жеткиликтүү турак жай куруу зарылдыгына өзгөчө көңүл бурушту.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356124/
Кароо: 107
Басууга
Теги
«Министры к креслам прилипли»: о чем еще говорили делегаты курултая
IV Элдик курултайдын биринчи күнү аяктады
Адылбек Касымалиев: «Зардалыга барчу унаа жолунун курулушу толук аяктады»
На курултае власти призвали принять меры по снижению цен на лекарства
Элдик Курултай делегаттарынын сунуштарынын аткаруу көрсөткүчү 71 пайызга жетти
Торага ЖК на курултае: Искусственный интеллект угрожает образованию детей
Сто лет такого не было: президенту предложили присвоить самую высшую награду
Президент өлкөдөгү бир катар өнөр жай жана социалдык объектилерди онлайн ачты
На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жогорку Кенеше
Исполняемость предложений делегатов Народного курултая достигла 71 процента
Эң көп окулган жаңылыктар
2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн 2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч&nbsp;окууда колдоду Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч окууда колдоду
Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди Кыргызстандагы алгачкы күн электр станциясы ишке киргизилди
26-декабрь, жума
09:23
Кар жиреп, сабакка барган: Президентке жолуккан Нурзаманды айылы кандай тосушту? Кар жиреп, сабакка барган: Президентке жолуккан Нурзама...
09:05
Ажылык-2026: Зыяратчыларды милдеттүү эмдөө иштери башталды
08:30
Бүгүн IV Элдик курултайдын экинчи күнү уланат
08:00
Жаңы жылдык каникулдар 2026-жылдын 12-январына чейин узартылды
07:45
Камчыбек Ташиев балбан менен боксчуларга батирлердин ачкычын тапшырды.Тизме
25-декабрь, бейшемби
23:14
IV Элдик курултайдын биринчи күнү аяктады
17:30
26-декабрга аба ырайы
16:45
ЖК Гүлзат Исаматованы илим министри кызматына дайындоого макулдук берди
16:31
Бишкекте УКМКнын «Альфа» атайын күчтөр бөлүмүнүн жаңы имараты ачылды
15:48
Адылбек Касымалиев: «Зардалыга барчу унаа жолунун курулушу толук аяктады»