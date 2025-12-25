11:35
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Кыргызча

Бишкекте IV Элдик курултай өз ишин баштады

Бүгүн, 25-декабрда борбор калаадагы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында IV Элдик курултай өз ишин баштады.

Курултайда Президент Садыр Жапаров жана мамлекеттик катчы сөз сүйлөшү күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өкмөттүн акыркы жылдагы иши боюнча отчет берет.

Делегаттар шайланып келген аймагынын көйгөйлөрүн, сунуш-пикирлердин бийликке жеткирет. Ал эми мамлекеттик органдар аларды чечүү аракетин көрүшөт.

Белгилей кетсек, 2023-жылы кабыл алынган «Элдик курултай жөнүндө» конституциялык мыйзамга ылайык, курултайга жер-жерлерден шайланып келген 700 делегат катышат.

Бул жолу да курултайга 231 айыл аймактан жана 33 шаардан шайланган жалпы 700 делегат келди.

Курултай эки күнгө созулуп, эртең да уланат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/355974/
Кароо: 139
Басууга
Теги
IV Элдик курултайдын биринчи күнүндө 150 делегат сөз сүйлөшү күтүлөт
В первый день Народного курултая выступят около 150 делегатов
В Бишкеке стартовал IV Народный курултай
Бүгүн Бишкекте IV Элдик курултай башталат
В Бишкеке делегаты Народного курултая встречаются с представителями министерств
Курултай-2025. Более 30 делегатов обратились к врачам
Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Эсенгул Исаков: IV Народный курултай пройдет в новом формате
Руководитель секретариата Народного курултая сообщил о готовности
Президент внес изменения в состав оргкомитета IV Народного курултая
Эң көп окулган жаңылыктар
Эсенгул Исаков: IV&nbsp;Элдик Курултай жаңы форматта өтөт Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн 2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн
Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт Жаңы жылга карата айыл чарба жарманкеси 26-декабрдан тартып, күн сайын өтөт
Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч&nbsp;окууда колдоду Жогорку Кеңеш 2026-2027-жылдарга карата бюджеттин долбоорун үч окууда колдоду
25-декабрь, бейшемби
11:34
Кумтөрдүн акыркы үч жылдагы таза кирешеси 2 миллиард долларды түздү Кумтөрдүн акыркы үч жылдагы таза кирешеси 2 миллиард до...
11:21
IV Элдик курултайдын биринчи күнүндө 150 делегат сөз сүйлөшү күтүлөт
11:06
Бишкекте «Агент Келин» аттуу кыргыз комедиясы көрсөтүүгө чыкты
10:32
Бишкекте IV Элдик курултай өз ишин баштады
10:14
Ашуулардагы абал: Каттам бар, чектөө жок