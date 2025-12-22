Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт

IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт. Бул тууралуу Курултайдын делегаты жана Кыргызстан ардагерлер биримдигинин төрагасы Эсенгул Исаков Биринчи каналда билдирди.
Анын айтымында, IV Элдик Курултай 25-декабрда өтөт жана 700 делегат шайланган.
«Бирок, быйыл биринчи жолу, 24-декабрда, драма театрында делегаттар менен министрликтердин жана мекемелердин өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтөт. Ар бир адам жазуу түрүндө же тикелей суроо берип, жооп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Негизинен, курултайга кошумча бир күн кошулууда.
Бул жыйындын сапатын жакшыртуу үчүн жасалууда. Мурунку курултайларда көптөгөн делегаттар суроолоруна жооп алуу үчүн ар кандай мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн артынан фойеге чуркап чыгышчу, акырында айрым билдирүүлөрдү укпай калышкан. Белгилүү болгондой, президент курултайда отчет берет жана бардык делегаттар залда отуруп, бардык баяндамачыларды тынч угушу керек болчу», — деп кошумчалады Эсенгул Исаков.