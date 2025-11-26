09:32
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Кыргызча

Луврдагы каракчылык: Дагы бир шектүү кармалды

Француз полициясы Париждеги Лувр музейинде «кылымдын каракчылыгына» катышкан топтун төртүнчү жана болжолдуу акыркы мүчөсүн камакка алышты. Бул тууралуу «Le Figaro» гезити Париж прокуратурасына таянып билдирди.

Гезит каракчылык болгон күнү төрт кылмышкер музейдин дубалына кран жүк ташуучу унааны токтотуп, алардын экөөсүнө Аполлон галереясынын деңгээлине чыгып, терезени сындырып, залга кирип, зер буюмдары бар эки көргөзмө текчесин талкалап киришкенин эске салды.

Алгачкы эки шектүү тең Париждин чет жакасындагы Обервилье шаарынын 30 жаштардагы тургундары, октябрь айынын аягында камакка алынып, расмий түрдө айып тагылып, камакка алынган. Банданын үчүнчү мүчөсү ноябрдын башында кармалып, камакка алынган.

Эске салсак, 19-октябрда белгисиз адамдар жумушчулардын формасын кийип алышып, Лувр музейине киришкен. Алар бир нече мүнөт ичинде Наполеондун коллекциясына таандык жалпы баасы 88 миллион евро болгон зер буюмдарды уурдап кетишкен. Ал эми императрица Евгенияга таандык 1354 бриллиант менен кооздолгон таажы качып бара жаткан учурда жерге түшүп калган. Уурдалган зер буюмдардын айрымдарын шектүүлөр даркнет аркылуу сатууга аракет кылышканы аныкталган
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352260/
Кароо: 109
Басууга
Теги
Сокулукта баалуу буюмдар салынган сейфти уурдагандар кармалды
Аялдын баштыгын жула качкан шектүү колго түштү
Чүйдө уурулукка шектелип 59 жаштагы киши колго түштү
Борбор калаадан чөнтөк уурусу кармалды
Чүй облусунун 2 тургуну мал уурдоого шектелип кармалды
Жалпы баасы 40 миң долларлык зер буюмдарды уурдаган шектүү колго түштү
Бишкекте уурулукка шектелген жаран кармалды
Москва районунда уурулукка шектелген жаран кармалды
Чүйдө велосипед уурдап жүрүшкөн шектүүлөр кармалды
Турак үйдү тоногонго шектүү делип 28 жаштагы жаран кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
26-ноябрь, шаршемби
09:31
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:02
Чакан бизнести өнүктүрүү: Минскте Кыргызстан менен түз байланыштар талкууланды
08:48
Борбор Азия өлкөлөрүндө чекене соода жүгүртүү 100 миллиард доллардан ашты
08:14
Луврдагы каракчылык: Дагы бир шектүү кармалды
08:00
Дүйнө чемпионаты −2026: Чүчүкулак үчүн себеттер бекитилди
25-ноябрь, шейшемби
17:30
26-ноябрга карата аба ырайы
16:14
Ош шаарындагы башкы көчөлөрдүн бирине Абай Кунанбаевдин ысымы ыйгарылды
15:30
Мамлекеттик кызматкерлерге үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынганы эскертилди
15:14
УКМК «Ысык-Ата» санаторийинде коррупциялык схеманы аныктады