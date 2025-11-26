Луврдагы каракчылык: Дагы бир шектүү кармалды

Француз полициясы Париждеги Лувр музейинде «кылымдын каракчылыгына» катышкан топтун төртүнчү жана болжолдуу акыркы мүчөсүн камакка алышты. Бул тууралуу «Le Figaro» гезити Париж прокуратурасына таянып билдирди.
Гезит каракчылык болгон күнү төрт кылмышкер музейдин дубалына кран жүк ташуучу унааны токтотуп, алардын экөөсүнө Аполлон галереясынын деңгээлине чыгып, терезени сындырып, залга кирип, зер буюмдары бар эки көргөзмө текчесин талкалап киришкенин эске салды.
Алгачкы эки шектүү тең Париждин чет жакасындагы Обервилье шаарынын 30 жаштардагы тургундары, октябрь айынын аягында камакка алынып, расмий түрдө айып тагылып, камакка алынган. Банданын үчүнчү мүчөсү ноябрдын башында кармалып, камакка алынган.
Эске салсак, 19-октябрда белгисиз адамдар жумушчулардын формасын кийип алышып, Лувр музейине киришкен. Алар бир нече мүнөт ичинде Наполеондун коллекциясына таандык жалпы баасы 88 миллион евро болгон зер буюмдарды уурдап кетишкен. Ал эми императрица Евгенияга таандык 1354 бриллиант менен кооздолгон таажы качып бара жаткан учурда жерге түшүп калган. Уурдалган зер буюмдардын айрымдарын шектүүлөр даркнет аркылуу сатууга аракет кылышканы аныкталган