12:20
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Кыргызча

Нарын дарыясына кулап кеткен жаранды издөө уланууда

Бүгүн Нарын дарыясына кулаган кишини издөө иштерин улантуу үчүн 123 адам тартылган.Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 23 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 12 кызматкер, Токтогул ГЭСинен 20 кызматкер, Камбар-Ата ГЭСинен 8 кызматкер жана 60 жергиликтүү тургун катышууда.

Дарыяны изилдөө үчүн он кайык, эхолот жана суу астындагы издөө роботу колдонулууда.

Эскерте кетсек, 20-ноябрь түнү Жалал-Абад облусунун Кара-Көл шаарында 1972-жылы туулган У.Э. Нарын дарыясына кулап түшкөн. Маалымат түшкөндөн бери издөө иштери уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352000/
Кароо: 121
Басууга
Теги
Жогорку Кеңеш «Издейм сени» телеберүүсүн жандандырууну суранды
Президент Жумгалдагы дайынсыз жоголгондорду издөөгө дрон колдонууну тапшырды
Кылмыштуу топтун мүчөсү болгон Казакстан жараны Кыргызстанда кармалды
Военно-Антоновка каналга тушүп кеткен алты жашар баланын сөөгү табылды
Казакстанда издөөдө жүргөн генерал Кудебаев кармалды
Чүйдө бир айдан бери дайынсыз болгон 13 жашар Бакыт Иманалиев изделүүдө
Бишкекте Орхон Инандынын тарапташтары кайра митингге чыгышты
Баткенде дайынсыз болуп жаткан 60 жаштагы адамды издөө уланууда
Молдова президенти Майя Санду парламентти таркатты
Ысык-Көлдө үч күндөн бери дайынсыз болгон келин күйөө чыгып алганын кабарлады
Эң көп окулган жаңылыктар
Сыртка экспорттоо: Кыргызстандык кийим өндүрүүчүлөргө жаңы эрежелер түшүндүрүлдү Сыртка экспорттоо: Кыргызстандык кийим өндүрүүчүлөргө жаңы эрежелер түшүндүрүлдү
Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган Бишкекте белгисиз киши кызга кол салып, башына катуу нерсе менен урган
Адылбек Касымалиев: &laquo;Кыргызстан БАЭКтин алкагында аймактык хаб болууга даяр&raquo; Адылбек Касымалиев: «Кыргызстан БАЭКтин алкагында аймактык хаб болууга даяр»
Кыргызстандын үч&nbsp;университети дүйнөлүк туруктуулук рейтингине кирди Кыргызстандын үч университети дүйнөлүк туруктуулук рейтингине кирди
24-ноябрь, дүйшөмбү
12:13
Пайдалуу кеңеш: Моюн жана белдин оорушунан кантип сактануу керек? Пайдалуу кеңеш: Моюн жана белдин оорушунан кантип сакта...
11:41
Мамлекеттик жер ресурстары агенттигинин Ош бөлүм башчысынын орун басары кармалды
11:27
Куткаруучулар Сүлүктүдөгү шахтада калган төрт адамды алып чыгышты
11:05
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
10:40
Нарын дарыясына кулап кеткен жаранды издөө уланууда