15:56
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкектин кайсы жеринде трамвай линияларын ачуу пландалып жатат?

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды

2025-2050-жылдарга карата жаңы Башкы планда бир трамвай депосу менен 45,1 километр трамвай линияларын куруу каралган. 24.kg документти жана ага тиркелген карталарды кылдат карап чыкты.

Анда жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн трамвай линиялары эки багытта: түштүк борбордук жана түштүк-батыш-түштүк-чыгыш багытында пландаштырылып жаткан автобекетке туташып, жүрүшү пландаштырылганы айтылат.

Бишкек мэриясы
Фото Бишкек мэриясы. Келечектеги трамвай каттамдары кызыл түс менен белгиленген
Ошондой эле, түндүк-түштүк жана түндүк-борбордук багыттар боюнча жүргүнчүлөрдүн жүрүшүн камсыз кылуу үчүн тышкы транспорттук жайларга (автобекеттер жана Манас эл аралык аэропорту) туташтыруу менен 93,4 чакырымдык метробус системасын куруу пландалууда. Биринчи каттамдар Ахунбаев көчөсү, 7-апрель көчөсү, Жибек Жолу проспектиси жана Садырбаев көчөсү боюнча болот.

Темир жол транспортунун каттамдары Абдрахманов, Горький, Киев, Масалиев, Асаналиев көчөлөрү жана башка көчөлөрдүн бөлүктөрүндө да жүрүшү пландаштырылууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348669/
Кароо: 85
Басууга
Теги
«Улан 2» кичи районундагы жол чырак эки жумадан бери иштебей турат
Бишкекте асма жолду 2028-жылга чейин куруу пландалууда
Кыргызстанда дагы эки жол акы төлөнүүчү жол пайда болушу мүмкүн
Бишкектеги Жибек Жолу проспектисинин бир бөлүгү оңдоодон кийин ачылат
Сосновка постунда жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
Кышкысын жол чыгымдары үчүн бюджеттен 335 миллион сом каралган
Түндүк-түштүк кошумча жолу 2024-жылы толугу менен бүткөрүлөт
Ош — Сары-Таш — Эркечтам унаа жолунда жер көчкү жүрүп, жол убактылуу жабылды
Бишкектин жолдорундагы чуңкурларды жамоо иштери башталды
Акылбек Жапаров Бишкек — Ош жолундагы курулуш иштери менен таанышты
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Кулжада ит&nbsp;талап, сегиз жаштагы бала каза болду Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35&nbsp;пайызга кымбаттады Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80&nbsp;жылдыгы белгиленет Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
Бүгүн Ак&nbsp;илбирстин эл&nbsp;аралык күнү. Садыр Жапаров 23&nbsp;мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
27-октябрь, дүйшөмбү
15:06
Бишкектин айрым аймактарында газ убактылуу өчүрүлөт Бишкектин айрым аймактарында газ убактылуу өчүрүлөт
14:52
Бишкектин кайсы жеринде трамвай линияларын ачуу пландалып жатат?
14:30
Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
13:04
Минкаб 2026-жылга минималдуу эмгек акынын өлчөмүн 3280 сом деп белгиледи
12:52
Садыр ЖапаровТрамптын чакыруусу менен Вашингтондогу C5+1 саммитине катышат