08:54
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

Сабитжан Бакашевдин көп кырдуу дүйнөсү

Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде 9-майда белгилүү сүрөтчү Сабитжан Бакашевдин чыгармачылыгына арналган лекция өткөрүлөт. Анда искусствотануу боюнча адис Айна Молдохматова жаратылыш менен тарыхты бир бүтүн дем катары сезе билген улуу сүрөтчүнүн чыгармачылыгы менен тааныштырат.

Сабитжан Бакашев (1941–1988) — сүрөтчү, монументалист жана декоративдик керамиканын чебери катары өзгөчө таланттарды айкалыштырган уникалдуу инсан. Ал 1966-жылы В. Мухина атындагы Ленинград жогорку көркөм-өнөр жай окуу жайынын монументалдык-декоративдик живопись бөлүмүн аяктаган.

1960—1980-жылдары ал жараткан пейзаждар жана сүрөттөр анын колорист катары дүйнөнү бүтүндүктө, ажырагыс биримдикте көрө билген өзгөчө жөндөмүн чагылдырат.

Монументалист катары ал Фрунзе шаарындагы циркти декоративдик жасалгалоо боюнча чыгармачыл топту жетектеген, «Манас» аэропортундагы фрескалардын автору болгон жана башка маанилүү объектилерде кесиптештери менен биргеликте иштеген.

Анын колунан жаралган чыгармалар жандуу, каныккан түстөрдүн энергиясына толуп, көркөм мейкиндикке жаратылыштын демин алып келген. Бул көрүүчүнү ааламдын чексиз кооздугун терең сезүүгө жетелейт. Табиятынан мол талантка ээ болгон сүрөтчү шыктануу менен иштеп, эксперименттерди жакшы көргөн, жаңы материалдарды жана формаларды тайманбастан өздөштүргөн.

Кыска, бирок мазмундуу өмүрүндө ал көптөгөн маанилүү чыгармаларды жараткан. Анын чыгармачылыгынын туу чокуларынын бири — 1975-жылы Тон районунун Бөкөнбаев айылында Улуу Ата Мекендик согушта (1941–1945) курман болгон жоокерлерге арналган мемориалдык комплекс. Бул жөн гана типтүү эстелик эмес, өтө чын дилден жаралган жана жаңычыл чыгарма. Катуу вертикалдуу бетон блоктордо, тоолордун бүктөмүндөй, курман болгон жоокерлердин жүздөрү жана жердештеринин элестери бир бүтүн эстутум ыргагына айкалышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/372963/
Кароо: 79
Басууга
Теги
Пабло Пикассонун бир миллион еврого бааланган сүрөтү лотереяга коюлат
Көрүнүктүү сүрөтчү Абдырай Осмонов дүйнөдөн кайтты
Лондондо биринчи жолу кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өттү
Садыр Жапаров өзүнүн сүрөтүн аткаминерлердин кабинеттерине илбөөнү сунуштайт
Жаныш Бакиевдин аялы Кыргызстанга келгени айтылууда
Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде эки сүрөттүн оригиналы изделүүдө
Бишкекте жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылды
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Өлбөс полк&raquo; жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды «Өлбөс полк» жана эскерүү митинги. Караколдо 9-Майга карата программа жарыяланды
&laquo;Кум-Шагыл&raquo; компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды «Кум-Шагыл» компаниясындагы тышкы башкаруу дагы узартылды
Улуу Жеңиштин 81&nbsp;жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет? Улуу Жеңиштин 81 жылдыгы Бишкекте кантип белгиленет?
9-майда &laquo;Евразия&raquo; паркында майрамдык концерт болот 9-майда «Евразия» паркында майрамдык концерт болот
6-май, шаршемби
08:16
Чемпиондор Лигасынын биринчи финалисти аныкталды Чемпиондор Лигасынын биринчи финалисти аныкталды
08:00
Сабитжан Бакашевдин көп кырдуу дүйнөсү
07:45
Бүгүн Талас шаарында кыргыз күрөшү боюнча республикалык мелдеш башталат
5-май, шейшемби
16:58
Май майрамдары. Бишкекте ичимдик ичип, унаа башкарган 120 айдоочу кармалды
16:41
Талибан аялдардын дипломдорун тастыктоого тыюу салды
15:19
Арсенал — Атлетико: Бүгүн Чемпиондор Лигасынын биринчи финалисти аныкталат
15:13
Кара-Балтада кафенин дубалы кулап, бир киши каза болду
14:29
Садыр Жапаров Сейшел Аралдарынын тышкы иштер жана диаспора министрин кабыл алды