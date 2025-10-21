12:07
УКМК: ЖАМУнун окутуучусу алдамчылыкка шектелип кармалды

Манас шаарында Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогикалык факультетинин окутуучусу К.З.А кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди.

Маалыматка ылайык, кармалган жаран кызматтык абалынан пайдаланып, абитуриенттерди адаштырып, сырттан окуу бөлүмүнө тапшыртып, андан соң экзамендерди ийгиликтүү тапшыруу менен мамлекеттик үлгүдөгү диплом берем деп убада кылганы аныкталган.

Кызмат көрсөтүүлөрү үчүн алдамчы мезгил-мезгили менен жабыр тарткандардан окуу акысын төлөө жана семестрлерди «бүтүрүү» үчүн акча алып турган.

Тергөөдө учурда акыркы беш жылдын ичинде К.З.А.нын 50дөн ашык ушул сыяктуу алдамчылык фактылары аныкталган.

УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгы аталган К.З.нын иш-аракеттеринен жабыркаган жарандар болсо (0322) 5-60-49 жана (0556) 06-18-83 телефондору аркылуу кайрылууну суранат.
