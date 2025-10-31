17:17
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Кыргызча

Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды

Президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды.

Мамлекет башчысы студенттердин алдында сөз сүйлөп, президенттик стипендия — бул жөн эле бир материалдык колдоо эмес, окуу жайлардын илимий жана коомдук турмушуна өзгөчө салым кошкон, билимге, илимге, чыгармачылыкка, коомдун жашоосуна болгон жоопкерчиликтүү мамилеси менен айырмаланган студенттердин талыкпаган эмгегинин, ташкындаган талантынын жыйынтыгы жана аларга шык берүү экенин баса көрсөттү.

«Бүгүн биз өлкөбүздүн билим берүү системасын эл аралык талаптарга жооп бергидей кылып жаңыртуунун аракетиндебиз. Анын ичинде жогорку окуу жайларда окутуунун сапатын арттырууга басым жасап жатабыз. Биздин максат — студенттердин билим алуусуна гана эмес, дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөмдүү болуусуна шарт түзүү. Мына ошондуктан, жогорку окуу жайлардагы илимий изилдөөлөрдү колдоого, жаштардын чыгармачыл жана коомдук ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруудабыз», — деп белгиледи Мамлекет башчысы.

Президент Садыр Жапаров студенттерге ийгиликтерди жана жетишкендиктерди каалап, президенттик стипендияларды тапшырды.

Президенттик стипендия алгандар:

Абдурасулова Жайнагүл Абдурасуловна;

Абдыкалова Авина Мухтарбековна;

Абылкасымова Алина Абдижалиловна;

Айнидинова Альбина Болотовна;

Акылбекова Гулайым Акылбековна;

Аламанова Назик Батырбековна;

Алмазбекова Эльдана Алмазбековна;

Алмаматова Элина Мыйманбаевна;

Апышева Нурайым Аляскаровна;

Асанбай кызы Кенжегүл;

Асанбекова Айтунук Асанбековна;

Аскарова Айзат Умутбековна;

Аскарова Раяна Базарбаевна;

Базарбаев Ислам Нурланбекович;

Байбаракова Ажар Мирлановна;

Бактыярбек уулу Эржан;

Бакытбек кызы Айдина;

Батырбекова Кундуз Нурлановна;

Беркуталиева Дильназ Майрамбековна;

20. Бертошева Рамина Бакытбековна;

21. Буланова Нуржайна Чолпонбековна;

22. Дарибек кызы Дилнура;

23. Денизбеков Бил-Кен Денизбекович;

24. Дооталиева Мунара Нурбековна;

25. Дубанаева Динайым Маратовна;

26. Дуванаева Мария Сергеевна;

27. Жуков Богдан Александрович;

28. Жумабаева Аксамай Учкунбековна;

29. Жумакадырова Кундуз Жолдошбековна;

30. Жумашов Илимбек Алышбекович;

31. Зайирбеков Актан Нурмаматович;

32. Замирбек кызы Айназик;

33. Ибрагимова Бегимай Саипжановна;

34. Имамалиева Жумаида Сабыралыевна;

35. Иниятова Эдита Азаматовна;

36. Исаков Мурасбек Абдакимович;

37. Исмайылбекова Айназик Эсенбековна;

38. Исматилла кызы Жасмина;

39. Исраилова Рухшона Раимжоновна;

40. Ишенбекова Алтынай Ишенбековна;

41. Каныбекова Айзада Каныбековна;

42. Каримов Эдгар Ринатович;

43. Карыбаева Айгерим Максатовна;

44. Карыпбаев Дастан Таалайбекович;

45. Кожомбаева Айдина Рустамжановна;

46. Кубатбекова Рахима Кубатбековна;

47. Кудаярова Арууке Алмазбековна;

48. Курбанбек кызы Айдай;

49. Кылычбеков Нурсултан Кылычбекович;

50. Малабаева Аяна Мухаммедалиевна;

51. Мамасалиев Тилек Абдылдаевич;

52. Марипджанова Мухлиса Дилмуродовна;

53. Марипова Хадича Доорбековна;

54. Молдобаева Буумайра Бурхановна;

55. Муканбет кызы Сезим;

56. Мусабекова Айтурган Асылбековна;

57. Назирова Карина Баходировна;

58. Нарбаева Арина Илясовна;

59. Нийматова Бегимай Алтынбековна;

60. Никушкина Анна Алексеевна;

61. Ниязбеков Адылхан Кубатович;

62. Нурдинова Бегимай Максатбековна;

63. Нурмаматов Нурболот Муратбекович;

64. Нурмухамед кызы Даткагул;

65. Расулбек кызы Роза;

66. Рустамбек кызы Айназик;

67. Рустамбек кызы Мээрим;

68. Сабырбеков Толегон Шаршеналиевич;

69. Сайфиддинова Амина Сайфиддиновна;

70. Салмоорбек уулу Дастан;

71. Сарбанова Дана Улановна;

72. Советбекова Айдана Мирлановна;

73. Союзбекова Элнура Улановна;

74. Субанова Айана Айбековна;

75. Суранова Канышай Бактыбековна;

76. Сыдыгалиева Сезим Үсөналиевна;

77. Таалайбек кызы Адина;

78. Талгартбек кызы Диана;

79. Тамчиева Айназик Жылдызбековна;

80. Ташмурзаева Чолпонай Камалбековна;

81. Темиркулов Акылмырза Аралбекович;

82. Токтогулова Ай-Пери Уланбековна;

83. Токтосунова Малика Чыныбековна;

84. Төлөнова Айжаркын Төлөновна;

85. Тургунбаев Акмырза Максатбекович;

86. Турдубаев Арсен Мухамбетович;

87. Турдукеева Мырзайым Омурбековна;

88. Турсунбеков Саитхан Адилханович;

89. Турчин Герман Сергеевич;

90. Уметбеков Ырыскелди Гапарович;

91. Урматбек уулу Эрболот;

92. Шадыбеков Даниэл Мелисбекович.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349310/
Кароо: 79
Басууга
Теги
ЖОЖдун эң мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты
УКМК: ЖАМУнун окутуучусу алдамчылыкка шектелип кармалды
Кыргызстанга Орусиянын жогорку окуу жайларына кабыл алууга 700 квота бөлүндү
Аймактык үч университет Жусуп Баласагын атындагы КУУга бириктирилди
Гүлназ Супаева Кыргыз экономика университетинин ректору болуп дайындалды
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандын ЖОЖдоруна төрт турда 27,5 миң абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандын ЖОЖдорунда абитуриенттерди кабыл алуунун акыркы туру башталды
ЖОЖдорго кабыл алуунун быйылкы босого баллы бекитилди
Кыргызстанда ЖОЖдорго кабыл алуунун ырааттамасы бекитилди
Эң көп окулган жаңылыктар
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2&nbsp;миллионго жетиши мүмкүн 2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
Кыргызстан&nbsp;2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал&nbsp;пара алган деп шектелүүдө Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
Өлкөдө &laquo;Дүйнөлүк каражат топтоо күнү &minus;2025&raquo; өнөктүгү башталды Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды
31-октябрь, жума
16:29
Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик...
15:28
Акыйкатчы: «Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган»
15:12
Бишкекте Венгрия киносунун күндөрү өтөт
14:46
Таш-Көмүрдө мамлекеттик каржылоо менен курулган 96 батир пайдаланууга берилди
14:37
Эрлан Догдурбеков ЭлТРдин башкы директору болуп кайрадан дайындалды