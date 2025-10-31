Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды

Президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды.
Мамлекет башчысы студенттердин алдында сөз сүйлөп, президенттик стипендия — бул жөн эле бир материалдык колдоо эмес, окуу жайлардын илимий жана коомдук турмушуна өзгөчө салым кошкон, билимге, илимге, чыгармачылыкка, коомдун жашоосуна болгон жоопкерчиликтүү мамилеси менен айырмаланган студенттердин талыкпаган эмгегинин, ташкындаган талантынын жыйынтыгы жана аларга шык берүү экенин баса көрсөттү.
Президент Садыр Жапаров студенттерге ийгиликтерди жана жетишкендиктерди каалап, президенттик стипендияларды тапшырды.
Президенттик стипендия алгандар:
Абдурасулова Жайнагүл Абдурасуловна;
Абдыкалова Авина Мухтарбековна;
Абылкасымова Алина Абдижалиловна;
Айнидинова Альбина Болотовна;
Акылбекова Гулайым Акылбековна;
Аламанова Назик Батырбековна;
Алмазбекова Эльдана Алмазбековна;
Алмаматова Элина Мыйманбаевна;
Апышева Нурайым Аляскаровна;
Асанбай кызы Кенжегүл;
Асанбекова Айтунук Асанбековна;
Аскарова Айзат Умутбековна;
Аскарова Раяна Базарбаевна;
Базарбаев Ислам Нурланбекович;
Байбаракова Ажар Мирлановна;
Бактыярбек уулу Эржан;
Бакытбек кызы Айдина;
Батырбекова Кундуз Нурлановна;
Беркуталиева Дильназ Майрамбековна;
20. Бертошева Рамина Бакытбековна;
21. Буланова Нуржайна Чолпонбековна;
22. Дарибек кызы Дилнура;
23. Денизбеков Бил-Кен Денизбекович;
24. Дооталиева Мунара Нурбековна;
25. Дубанаева Динайым Маратовна;
26. Дуванаева Мария Сергеевна;
27. Жуков Богдан Александрович;
28. Жумабаева Аксамай Учкунбековна;
29. Жумакадырова Кундуз Жолдошбековна;
30. Жумашов Илимбек Алышбекович;
31. Зайирбеков Актан Нурмаматович;
32. Замирбек кызы Айназик;
33. Ибрагимова Бегимай Саипжановна;
34. Имамалиева Жумаида Сабыралыевна;
35. Иниятова Эдита Азаматовна;
36. Исаков Мурасбек Абдакимович;
37. Исмайылбекова Айназик Эсенбековна;
38. Исматилла кызы Жасмина;
39. Исраилова Рухшона Раимжоновна;
40. Ишенбекова Алтынай Ишенбековна;
41. Каныбекова Айзада Каныбековна;
42. Каримов Эдгар Ринатович;
43. Карыбаева Айгерим Максатовна;
44. Карыпбаев Дастан Таалайбекович;
45. Кожомбаева Айдина Рустамжановна;
46. Кубатбекова Рахима Кубатбековна;
47. Кудаярова Арууке Алмазбековна;
48. Курбанбек кызы Айдай;
49. Кылычбеков Нурсултан Кылычбекович;
50. Малабаева Аяна Мухаммедалиевна;
51. Мамасалиев Тилек Абдылдаевич;
52. Марипджанова Мухлиса Дилмуродовна;
53. Марипова Хадича Доорбековна;
54. Молдобаева Буумайра Бурхановна;
55. Муканбет кызы Сезим;
56. Мусабекова Айтурган Асылбековна;
57. Назирова Карина Баходировна;
58. Нарбаева Арина Илясовна;
59. Нийматова Бегимай Алтынбековна;
60. Никушкина Анна Алексеевна;
61. Ниязбеков Адылхан Кубатович;
62. Нурдинова Бегимай Максатбековна;
63. Нурмаматов Нурболот Муратбекович;
64. Нурмухамед кызы Даткагул;
65. Расулбек кызы Роза;
66. Рустамбек кызы Айназик;
67. Рустамбек кызы Мээрим;
68. Сабырбеков Толегон Шаршеналиевич;
69. Сайфиддинова Амина Сайфиддиновна;
70. Салмоорбек уулу Дастан;
71. Сарбанова Дана Улановна;
72. Советбекова Айдана Мирлановна;
73. Союзбекова Элнура Улановна;
74. Субанова Айана Айбековна;
75. Суранова Канышай Бактыбековна;
76. Сыдыгалиева Сезим Үсөналиевна;
77. Таалайбек кызы Адина;
78. Талгартбек кызы Диана;
79. Тамчиева Айназик Жылдызбековна;
80. Ташмурзаева Чолпонай Камалбековна;
81. Темиркулов Акылмырза Аралбекович;
82. Токтогулова Ай-Пери Уланбековна;
83. Токтосунова Малика Чыныбековна;
84. Төлөнова Айжаркын Төлөновна;
85. Тургунбаев Акмырза Максатбекович;
86. Турдубаев Арсен Мухамбетович;
87. Турдукеева Мырзайым Омурбековна;
88. Турсунбеков Саитхан Адилханович;
89. Турчин Герман Сергеевич;
90. Уметбеков Ырыскелди Гапарович;
91. Урматбек уулу Эрболот;
92. Шадыбеков Даниэл Мелисбекович.