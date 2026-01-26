10:56
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Кыргызча

Кышкы кабыл алуу. ЖОЖдорго акыркы тур башталды

Кыргызстандын жогорку окуу жайларында кышкы кабыл алуунун акыркы туру башталды.

«Abiturient Online» автоматташтырылган маалымат системасынын маалыматы боюнча, арыздарды кабыл алуу процесси 26-январдан 28-январга чейин уланат

Алгачкы эки турдун жыйынтыгы боюнча 535 арыз катталып, алардын ичинен 492 талапкер жогорку окуу жайларына кабыл алуу үчүн сунушталган.

355 талапкер кабыл алынган, анын ичинде 280 күндүзгү жана 75 сырттан окуу бөлүмүнө катталган.

Эң көп кабыл алуу талондорун Ош мамлекеттик университети (108) жана Кыргыз экономика университети (107) алган, андан кийин Кыргыз-Орус билим берүү академиясы (56) жана Кыргыз улуттук университети (56).

Кабыл алынган 355 талапкердин ичинен 79у медицинаны, дагы ошол эле сандагысы билим берүүнү, 51и маалыматтык технологияларды, 42си экономика жана каржыны, ал эми 40ы менеджментти тандаган. Калгандары башка тармактарды тандашкан.

Тандоо күзгү жана жазгы Улуттук тестирлөөнүн (2025) жыйынтыктарына негизделет.

Кышкы кабыл алуу процесси жайкы кабыл алуу процессинен кийин бош калган келишимдик негиздеги орундарга гана талапкерлерди тандоо жана каттоо үчүн колдонулат.

Жогорку окуу жайларына кыргызстандык жана чет элдик студенттерди эки жылда бир кабыл алуу процесси жогорку билимге жетүүнү кеңейтүү максатында иштелип чыккан.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359218/
Кароо: 88
Басууга
Теги
Кышкы кабыл алуу. Кыргызстандын университеттеринде экинчи тур башталды
Баткен, Талас жана Нарын университеттери Жусуп Баласагын атындагы КУУга бирикти
Кыргызстандагы жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алуу башталды
Кытай кыргыз жарандарына 15 стипендия берет
Кыргызстандын үч университети дүйнөлүк туруктуулук рейтингине кирди
Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды
ЖОЖдун эң мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты
УКМК: ЖАМУнун окутуучусу алдамчылыкка шектелип кармалды
Кыргызстанга Орусиянын жогорку окуу жайларына кабыл алууга 700 квота бөлүндү
Аймактык үч университет Жусуп Баласагын атындагы КУУга бириктирилди
Эң көп окулган жаңылыктар
УКМК ири схеманын бетин ачты: 32&nbsp;оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген УКМК ири схеманын бетин ачты: 32 оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген
&laquo;Кош&raquo; аттуу кыргыз драмасы Бишкекте көрсөтүүгө чыкты «Кош» аттуу кыргыз драмасы Бишкекте көрсөтүүгө чыкты
Өзгөндө наристенин белине хижама жасалган. Бала чарчап калды Өзгөндө наристенин белине хижама жасалган. Бала чарчап калды
Пайдалуу кеңеш: Кышында жегенге эң&nbsp;пайдалуу азыктар аталды Пайдалуу кеңеш: Кышында жегенге эң пайдалуу азыктар аталды
26-январь, дүйшөмбү
10:30
Түндө Кыргызстандын түштүк тарабында жер титирөө катталды Түндө Кыргызстандын түштүк тарабында жер титирөө каттал...
10:17
Ашууларда абал айтылды: Жол ачык, каттам бар
10:03
Кышкы кабыл алуу. ЖОЖдорго акыркы тур башталды
09:46
ЖКнын мурдагы депутаты Шайлообек Атазов абактан тил кат менен бошотулду
09:34
Бүгүнкү доллардын курсу