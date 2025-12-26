Баткен, Талас жана Нарын университеттери Жусуп Баласагын атындагы КУУга бирикти

Министрлер кабинети кесиптик жогорку билим берүү системасындагы мамлекеттик университеттерди кайра уюштуруу чечимин кабыл алды. Токтомго ылайык, Баткен, Талас жана Нарын мамлекеттик университеттери Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети менен бириктирилет.
Чечим каржылык, материалдык жана интеллектуалдык ресурстарды бириктирүү, ошондой эле кыргыз жогорку билим берүүсүнүн эл аралык рынокто атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында кабыл алынды. Кайра уюштуруу билим берүү жаатындагы чаралар жөнүндөгү Президенттин жарлыгын аткаруу максатында жүргүзүлүүдө.
Биригүүдөн кийин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети кайра түзүлгөн университеттердин укуктук мураскери болуп калат. Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлигине университеттин жаңы уставын бекитүү, мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүү жана билим берүү процессинин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу милдети жүктөлдү. Билим берүү гранттарын каржылоо республикалык бюджеттин чегинде калат.
Ошол эле учурда, Баткен, Талас жана Нарын мамлекеттик университеттерин түзүү жана алардын статусу боюнча мурунку өкмөттүк чечимдер күчүн жоготту.
Токтом 10 күндөн кийин күчүнө кирет.