ЖОЖдун эң мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 31-октябрда «Ынтымак Ордодо» кыргыз университеттеринин эң мыкты студенттерине президенттик стипендияларды тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.

Өлкө боюнча жогорку окуу жайларынын 92 студентине президенттин мактоо баракчасы жана 60 000 сомдон стипендиялар тапшырылды.

Мамлекет башчысы салтанаттагы сөзүндө республиканын келечеги инновациялык ой жүгүрткөн жана улуттук салттарды сыйлаган билимдүү жаштардан көз каранды экенин баса белгиледи.

«Бул залда отурган ар бир стипендиат — өз кесибинин мыктысы болууга умтулган, мекенине кызмат кылууга даяр, жаңыча ой жүгүрткөн жаңы муундун өкүлү деп билем. Силердин бул жетишкендигиңер — агартуучуларыңардын, ата-энеңердин талыкпаган эмгегинин жана өз билим алууга болгон ынтызарлыгыңардын үзүрү. Бүгүн алган стипендияңыз — буга чейинки эмгегиңизди баалоо гана эмес, келечекте мыкты инсан жана өз ишинин адиси болууга чакырык», — деди Садыр Жапаров.

Ошондой эле, Президент мугалимдерге эмгеги жана жаңы муундагы адистерди тарбиялаганы үчүн ыраазычылык билдирип, ар бир окуучунун ийгилиги мугалимдер менен ата-энелердин биргелешкен аракетинин натыйжасы экенин баса белгиледи.
