15:34
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Кыргызча

Кытай кыргыз жарандарына 15 стипендия берет

Кытай 2026/2027 окуу жылында алдыңкы университеттеринде бакалавр, тилдик стажировка, магистратура жана докторантура программалары боюнча кыргыз жарандарына 15 мамлекеттик стипендия берет. Бул тууралуу КР Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлиги билдирди.

Министрликтин маалыматы боюнча, гранттар 2015-жылдын 16-декабрында Пекинде кол коюлган билим берүү жаатындагы кызматташуу боюнча ведомстволор аралык келишимдин алкагында берилет.

Каржылоого төмөнкүлөр кирет:

  • окууга акы төлөө;
  • жатаканада жашоо;
  • ай сайын стипендиялык жөлөк пул алуу;
  • медициналык камсыздандыруу.

Учуу жана виза чыгымдары стипендия пакетине кирбейт жана талапкердин жоопкерчилигинде болот.

Сынактын талаптары боюнча толук маалымат student.edu.gov.kg порталында жеткиликтүү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353574/
Кароо: 114
Басууга
Теги
Кыргызстандын үч университети дүйнөлүк туруктуулук рейтингине кирди
Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды
ЖОЖдун эң мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты
УКМК: ЖАМУнун окутуучусу алдамчылыкка шектелип кармалды
Кыргызстанга Орусиянын жогорку окуу жайларына кабыл алууга 700 квота бөлүндү
Аймактык үч университет Жусуп Баласагын атындагы КУУга бириктирилди
Гүлназ Супаева Кыргыз экономика университетинин ректору болуп дайындалды
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандын ЖОЖдоруна төрт турда 27,5 миң абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандын ЖОЖдорунда абитуриенттерди кабыл алуунун акыркы туру башталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди Ысык-Көл облусунун 2030-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү концепциясы бекитилди
Жогорку Кеңеш &minus;2025: Эң&nbsp;улуусу&nbsp;69, эң&nbsp;жашы 25&nbsp;жашта Жогорку Кеңеш −2025: Эң улуусу 69, эң жашы 25 жашта
Бишкектеги тамактануучу жайларга 11&nbsp;айда 22&nbsp;миллион сом айып пул салынды Бишкектеги тамактануучу жайларга 11 айда 22 миллион сом айып пул салынды
Шайлоо &minus;2025: Чет өлкөлөрдө 25&nbsp;миңден ашык кыргызстандык добуш берди Шайлоо −2025: Чет өлкөлөрдө 25 миңден ашык кыргызстандык добуш берди
5-декабрь, жума
15:15
КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11 бала бакча карантинге жабылды КРВИ жана сасык тумоонун көбөйүшү. Ысык-Көлдө 11 бала б...
15:05
Жалал-Абад облусунда гипсокартон өндүрүүчү завод ачылды
14:30
Кытай кыргыз жарандарына 15 стипендия берет
14:13
Тынчтык Субанкулов УКМКнын Жалал-Абад облустук башкармалыгын жетектейт
12:16
Пайдалуу кеңеш: Ач карын кайсы азыктарды жегенге болбойт?