Кыргызча

Кышкы кабыл алуу. Кыргызстандын университеттеринде экинчи тур башталды

Кыргызстандын жогорку окуу жайларында кышкы кабыл алуунун экинчи туру башталды.

«Abiturient Online» автоматташтырылган системасынын маалыматы боюнча, экинчи тур 12-январдан 14-январга чейин өтөт.

Биринчи турдун жыйынтыгы боюнча 200дөн ашык абитуриент кабыл алынды.

Тандоо күзгү жана жазгы Улуттук тестирлөөнүн (2025) жыйынтыктарына негизделет.

Кышкы кабыл алуу процесси жайкы кабыл алуу процессинен кийин бош калган келишимдик негиздеги кызмат орундарына гана талапкерлерди тандоо жана каттоо үчүн колдонулат.

Жогорку окуу жайларына эки жылда бир өтүүчү кыргызстандык жана чет элдик студенттерди кабыл алуу процесси жогорку билимге жетүүнү кеңейтүү максатында иштелип чыккан.
