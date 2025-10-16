Пайдалуу кеңеш: Сыналгыны кандай аралыкта көрүү керек?

Сыналгы көрүү — эс алуунун кеңири таралган бөлүгү, бирок экрандын абалы алардын көзүнө кандай таасир этээрин аз эле адамдар ойлонушат. Бул тууралуу «Чемпионат» басылмасы жазып чыкты.
Маалыматка ылайык, өтө жакын же өтө алыс отуруу чарчоо, кургап көз, ал тургай баш ооруга алып келиши мүмкүн.
Мунун жөнөкөй формуласы
Эксперттер экрандын диагоналдык өлчөмүн эске алууну сунушташат. Сыналгыга оптималдуу аралык анын диагоналдык өлчөмүнөн болжол менен үч эсе чоң. Мисалы, 50 дюймдук модель үчүн ыңгайлуу аралык болжол менен 3,5-4 метрди түзөт. Бул аралык көзгө фокус табуу үчүн чыңалбай же тынымсыз кыймылсыз элести тынч кабыл алууга мүмкүндүк берет.
Экран өтө жакын же өтө алыс болгондо
Эгерде сыналгы өтө жакын болсо, көздөр фокусты дайыма өзгөртүүгө аргасыз болушат. Бул тез чарчоого алып келет. Эгерде сыналгы өтө алыс болсо, анда сүрөт анча ачык эмес болуп көрүнөт. Ал эми көз, тескерисинче, майда-чүйдөсүнө чейин көрүүгө тырышып баштайт.
Экранга көз карандылык
Заманбап жогорку чечилиштеги сыналгылар үчүн (4K жана андан жогору) бир аз кыскараак көрүү аралыгы алгылыктуу. Сүрөттүн сапаты кыска аралыкта да ыңгайлуу бойдон калууда, анткени пикселдер дээрлик көрүнбөй калат.
Жарыктандыруу жана орнотуу бийиктиги
Бөлмөнү жарыктандыруу маанилүү ролду ойнойт. Толук караңгыда сыналгы көрүү сунушталбайт. Анткени ал көздүн чыңалуусун күчөтөт. Стол чырагы же экрандын артындагы жарыгы сыяктуу жумшак, чачыранды жарыкты колдонуу жакшы. Орнотуу бийиктиги да маанилүү болуп саналат. Отурганда экрандын борбору болжол менен көздүн деңгээлинде болушу керек. Бул узакка созулган көрүү учурунда моюндун жана белдин оорушунан качууга жардам берет.
Көздүн ден соолугу үчүн тыныгуулар
Туура уюштурулган көрүү мейкиндиги менен да, офтальмологдор ар бир 40-50 мүнөт сайын тыныгууну сунушташат. Бир нече мүнөт эс алуу, жеңил сунуу же жөн гана терезени карап туруу көздүн калыбына келишине жардам берет.