2026 -жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионатына катыша турган 28 команда аныкталды

2026-жылы өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына катыша турган 28 команда аныкталды. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыкты.
Маалыматка ылайык, Англия конокто Латвияны 5:0 эсебинде жеңип, К тайпасында жеңишке жетип, турнирге катышуу укугун камсыздады. Алар дүйнөнүн биринчи кубогуна жолдомо алган 28-улуттук команда болуп калышты.
Төмөнкү командалар 2026-жылы өтүүчү футбол боюнча дүйнө чемпионатына катышууга жолдомо алышты:
Турнирдин кожоюндары: АКШ, Канада, Мексика;
АФК (Азия): Австралия, Иран, Япония, Иордания, Катар, Сауд Арабиясы, Түштүк Корея, Өзбекстан;
ACF (Африка): Алжир, Египет, Кабо-Верде, Гана, Кот-д’Ивуар, Марокко, Сенегал, Түштүк Африка, Тунис;
Конбебол (Түштүк Америка): Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Уругвай;
CFO (Океания): Жаңы Зеландия;
УЕФА (Европа): Англия.
2026-жылдагы дүйнө чемпионатына жалпысынан 48 улуттук команда катышат. 2026-жылдагы дүйнө чемпионаты 11-июндан 19-июлга чейин өтөт.