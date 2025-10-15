13:36
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн тамактангандан кийин ашказаныңыз ооруйт?

Адатта түшкү тамактан кийин оордук, карышуу жана зарна көп кездешет. Адамдардын оюна көбүнчө гастрит, өнөкөт панкреатит же өт башындагы таштар келет. Бул тууралуу kp.ru сайты жазып чыкты.

Тажрыйбалуу гастроэнтеролог Андрей Харитонов, илимий ыкмада бул симптомдордун көбү такыр башка себептерден келип чыгат деп түшүндүрдү.

«Оору жана ыңгайсыздык көбүнчө функционалдуу диспепсия менен коштолот — көзгө көрүнгөн зыяны жок ашказандын бузулушу. Симптомдор нервдердин чоюлууга, нормалдуу туз кислотасына же өткө сезгичтигинин жогорулашынан пайда болот. Стресс, тынчсыздануу, уйкунун жетишсиздиги сезимдерди күчөтөт», — деп түшүндүрдү эксперт.

Терең жайгашкан нервдер мээге сигналдарды жөнөтөт. Ошондуктан эмоционалдык стресс же чарчоо оорунун жаңы чабуулдарын козгошу мүмкүн. Ушундай эле механизм дүүлүктүрүүчү ичеги синдромунда, ичеги-карындын иштешинин бузулушунда иштейт.

«Депрессия, курч стресс жана тынчсыздануу симптомдорду күчөтөт. Көбүнчө функционалдык дистониясы бар адам 80-деңгээлдеги «тынчсыздануучу» деп аталат», — деп түшүндүрдү адис.

Жашоо образын өзгөртүү, тынчсызданууну азайтуу жана уйкуну жакшыртуу абалды жеңилдетүү үчүн маанилүү. Нейромодуляторлор, анын ичинде антидепрессанттар да дарыгердин көрсөтмөсү боюнча колдонулушу мүмкүн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347257/
