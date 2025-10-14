Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн ооз менен дем алуу коркунучтуу?

Дем алуу көйгөйлөрү жүрөк-кан тамыр ооруларына, мээнин иштешинин бузулушуна жана өнөкөт стресске алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу Сергей Карпович эскерткендигин Lenta.ru сайты жазып чыкты.
Дарыгер мурун бул беттин эле бөлүгү эмес, абаны чыпкалап, жылытып, нымдап турган өзүнчө орган экенине билдирди. Эгерде адам оозу менен дем алса, чаң жана кургак абаны жутат. Бул фарингит, ларингит, бронхит жана башка ооруларга алып келиши мүмкүн деп түшүндүрдү дарыгер.
Карпович дагы бир олуттуу дем алуу көйгөйү уйку апноэ экенин кошумчалады. Ал адекваттуу аба агымын алдын алат. Натыйжада кандагы кычкылтектин деңгээли төмөндөйт. «Ал калың болуп, жүрөк менен кан тамырларды катуу иштөөгө мажбурлайт. Бул ишемияга, инфарктка, атүгүл инсультка түз жол», — деп түшүндүрдү дарыгер.
Ал кошумчалагандай, уйкудагы апноэ дагы бир коркунучту туудурат. Ал микро дүүлүктүрүүгө алып келет, бул мээге да зыян келтирет. Дарыгердин айтымында, бул дем алуу көйгөйү адамдын маанайы начар ойгонуп, чарчаганын сезет. Узак мөөнөттүү келечекте бул өнөкөт стресске коркунуч туудурат.